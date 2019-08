Американский рапирист Рейс Имбоден встал на колено во время гимна США в знак протеста против политики Трампа.

Инцидент произошел на церемонии награждения Панамериканских игр, которые прошли в Перу.

«Мы должны призывать к переменам. На этой неделе для меня было честью представлять США на Панамериканских играх и привезти домой золото и бронзу. Тем не менее, моя гордость была подорвана некоторыми моментами в политике моей страны, которая так дорога моему сердцу.

Расизм, контроль оружия, неприемлемое обращение с иммигрантами и президент, который распространяет только ненависть – это лишь верхушка списка. Я решил пожертвовать своим моментом славы для того, чтобы обратить внимание на все эти проблемы. Я призываю всех использовать их возможности, чтобы изменить ситуацию», – цитирует «Спорт сегодня» Имбодена.

We must call for change.

This week I am honored to represent Team USA at the Pan Am Games, taking home Gold and Bronze. My pride however has been cut short by the multiple shortcomings of the country I hold so dear to my heart. Racism, Gun Control, mistreatment of immigrants, pic.twitter.com/deCOKaHQI9

— Race Imboden (@Race_Imboden) 10 августа 2019 г.