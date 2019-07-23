События в Сирии — уже давно не «тема номер один» для российских СМИ. Репортажи с базы «Хмеймим» и регулярные появления на экране генерала Конашенкова, без запинки выговаривавшего трудные арабские названия сирийских городов и поселков, сменили репортажи, как в страну возвращается мирная жизнь, а сирийские дети учат русский язык.

Только вот, как оказалось, война в Сирии продолжается. И там по-прежнему гибнут люди — в том числе под ударами российских ВКС.

Сначала сообщения о бомбовых ударах российской и асадовской авиации в окрестностях Идлиба сообщили западные СМИ со ссылкой на свои источники. Накануне AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека проинформировало о гибели не менее 23 человек погибли в результате бомбардировки российской авиацией города Маарет аль-Нуман на севере Сирии, в окрестностях Идлиба. По данным правозащитников, бомбардировка пришлась на местный овощной рынок и его окрестности. Через несколько часов уже турецкое агентство «Анадолу» передало: число мирных жителей, погибших в результате авианалетов ВКС России и авиации режима Башара Асада в зоне деэскалации на северо-западе Сирии, возросло до 50 человек. По сведениям «Белых касок», непрерывным авиаударам подвергаются районы Маарат ан-Нуман, Серакиб, Бидама, Кефренбил и Кефферума.

Как того и следовало ожидать, в первые часы после того, как на лентах мировых информагентств замелькали первые сообщения о новой трагедии в Сирии, Москва все отрицала. Сообщения западных СМИ со ссылкой на «Белых касок» здесь привычно называли «фейком».

Но теперь «плотина прорвана». О гибели почти что 60 человек сообщает Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН). И РИА «Новости» вынуждено цитировать заявление заместителя регионального гуманитарного координатора по Сирии Марка Каттса: «По меньшей мере 59 человек убито и свыше 100 женщин, детей и мужчин получили ранения, многие тяжелые, после того как несколько смертельных авиаударов было нанесено по нескольким районам южного Идлиба сегодня (22 июля – ред.). Самая ужасная атака была совершена на популярный общественный рынок в Маарет-ан-Нумане этим утром, которая привела в гибели как минимум 39 человек, включая восемь женщин и пятерых детей. Эти данные могут возрасти, потому что тела продолжают находить». Появление такого сообщения на ленте РИА «Новости» — это, конечно, еще не официальное признание ответственности РФ за бомбовый удар по овощному рынку, но, без сомнения, верный признак, что дальше замалчивать трагические события в сирийском Идлибе и его окрестностях уже не получится. Более того, трагедии такого масштаба редко остаются без политических последствий.

Проницательные наблюдатели, вполне возможно, вспомнят другую трагедию — обстрел рынка Маркала в осажденном Сараево 5 февраля 1994 года. Снаряд разорвался на рынке посреди толпы. Тогда погибли 68 человек, свыше 200 было ранено. 28 августа того же года трагедия повторилась — погибли 43 человека. Обстрел в обоих случаях велся с позиций боснийских сербов. Формально Россия в том конфликте не участвовала, но кто на Балканах ее союзники и фавориты, вряд ли стоит долго гадать. Тем более что уже в те годы через Армению под видом продукции «Разданмаша» боснийски сербам в обход санкций ООН поставлялось российское оружие. Именно обстрел рынка стал одним из серьезных аргументов в пользу натовских воздушных ударов по позициям боснийских сербов. Это, конечно, «крайний» пример, и воздушные удары по базе «Хмеймим» — не тот сценарий, который сегодня будет рассматриваться на практике. Возможность введения против РФ еще и «сирийского» пакета санкций рассматривалось еще после гуманитарной катастрофы в Алеппо (тогда, напомним еще раз, эти призывы остановило убийство посла РФ в Турции Карлова — его убийца выкрикнул «Это вам за Алеппо!»). Сегодня, на фоне гуманитарной катастрофы уже в Идлибе, эта идея вполне может вернуться в повестку дня.

Наконец, понятно и другое. Дело не только в том, что ИГИЛ в Сирии уже практически разгромлено, и теперь Башар Асад и его «гранд-патрон» в лице Кремля добивают ту оппозицию, которую принято называть «умеренной», а Идлиб — ее последний бастион. В этой провинции еще и действует, точнее, должна была бы действовать зона безопасности, созданная на основе договоренностей Москвы и Анкары. И нынешние удары по Идлибу, главным образом по тем группировкам, которые на сирийском поле поддерживала и поддерживает Анкара, с десятками жертв среди гражданского населения, как минимум могут не пройти бесследно для турецко-российских отношений. Казалось бы, доставка в Турцию компонентов ЗРК С-400 — это более чем красноречивая демонстрация дружбы. Более того, эта закупка вызвала резкое недовольство Вашингтона. Но…генсек НАТО Йенс Столтенберг уже дает понять, что вклад Турции в НАТО больше, чем спорные ЗРК. Из США тоже приходят «разнонаправленные» сигналы: Вашингтон то обещает исключить Турцию из программы F-35, то дает понять, что санкций против Анкары не будет, и вообще первоначально США отказались продать Турции свои ЗРК. А это верный признак дипломаткеского торга, где оба участника не хотят продешевить, но и срывать ситуацию в штопор тоже не намерены. И самое главное, гибель десятков человек в Идлибе, в том числе внештатного корреспондента «Анадолу» — не та трагедия, которую в Турции оставят без внимания и без ответа. Особенно на фоне первого «сближения» Москвы и Анкары, которое тоже сорвалось из-за, назовем вещи своими именами, агрессивного поведения РФ. И сегодня многообещающие подвижки на турецком направлении тоже вполне могут закончиться для российской дипломатии ничем. Просто потому, что Москва так и не научилась разговаривать со своими партнерами на «вы».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az