Полицейские из британского города Плимут (графство Девон) опубликовали в Twitter видео «погони» за человеком в костюме динозавра.

Ролик посмотрели уже более 30 тысяч человек.

На кадрах видно, как полицейский автомобиль следует за убегающим мужчиной, переодетым в динозавра. При этом сидящие в нем сотрудники полиции не могут сдержать смех.

«Заставляет задуматься, как они вымерли», – сказал один из них, передает РИА Новости. В подписи к видео авторы просят пользователей твиттера предположить, зачем «динозавру» понадобилось перебегать дорогу.

Just another late shift in #Plymouth — We can confirm the Doyouthinkhesawus is NOT extinct and they can run real fast! Let’s hear your best ‘Why did the dinosaur cross the road’ jokes please…. #Doyouthinkhesawus #DinosaurCostume #LateShiftAntics @UKCopHumour @BullshirePolice pic.twitter.com/GUc6Z6aR1A

— Charles Cross Police Team (@CharlesCrossLPP) 21 июля 2019 г.