Бывший президент США Барак Обама получил в подарок от женской национальной команды Соединенных Штатов игровую футболку со своей фамилией.

Обама опубликовал фотографию в своем твиттере. Женская сборная США накануне выиграла чемпионат мира во Франции.

«Горд представлять лучшую команду Америки! Поздравляю женскую национальную команду США по футболу и благодарю за то, что вы так вдохновляете женщин и девочек — и всех — по всей стране», — написал экс-президент.

Proud to rep America’s best team! Congrats @USWNT and thanks for being such a strong inspiration for women and girls—and everybody—all across the country. pic.twitter.com/9Gp6UTZhEE

— Barack Obama (@BarackObama) 10 июля 2019 г.