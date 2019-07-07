На слушаниях в Люксембурге по докладу о деле Немцова обнародуется сенсационный протокол опроса бывшего вице-премьера Чечни Ахмеда Закаева. Со ссылкой на свои источники в Чечне он утверждает: убийство готовилось еще в 2012 г. при участии Путина, Золотова и Кадырова. Адвокат Вадим Прохоров передал изданию «Новое время» протокол и рассказал о сути дела.

В эти дни в Люксембурге проходит сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Напомню, что российские власти — игнорируя в течение продолжительного периода сотрудничество с ПАСЕ — при этом ни на день формально не покидали Парламентскую Ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Немудрено: ОБСЕ — это и Хельсинкские соглашения 1975 года, и вытекающая из них нерушимость границ в Европе (включая принадлежность России Калининградской области), и иные международные обязательства, отказаться от которых крайне непросто даже с учетом изоляционистской политики нынешнего политического режима в России. ОБСЕ — это крупнейшая международная организация в области безопасности, объединяющая 57 государств (включая всю Европу, Россию, США и Канаду).

И вот как раз в рамках этой организации 7 июля 2019 года проходит важное событие — первые слушания в ходе подготовки специального Доклада, посвященного расследованию убийства лидера российской оппозиции Бориса Немцова. А правильнее сказать — отсутствию надлежащего расследования этого злодейского преступления со стороны российских правоохранительных органов.

Докладчиком назначена депутат шведского Риксдага и одновременно заместитель председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфелт (Margareta Cederfelt). Её выступление и является основным в рамках данных слушаний. Подготовка самого доклада в полном объеме займет, видимо, около года.

В чем же важность подготовки этого доклада? Думаю, нет необходимости кого-либо убеждать, что нынешние российские власти сделали все возможное для того, чтобы организаторы и заказчики злодейского убийства Бориса Немцова не были не только привлечены к ответственности, но и установлены. Напомню, что даже с официальной позиции стороны обвинения и российского суда на скамье подсудимых оказалась лишь часть исполнителей данного убийства. Никто из организаторов преступления не привлечен к уголовной ответственности и даже не задержан. А в рамках выделенного и якобы расследуемого ныне уголовного дела в отношении организаторов фигурирует лишь водитель одного из кадыровских офицеров, который явно не обладал ни возможностями, ни средствами для организации такого убийства в центре Москвы рядом с Кремлем. Но и его местонахождение следствию официально не известно. При таких обстоятельствах утверждение руководителя главного следственного органа страны генерала Александра Бастрыкина о том, что якобы «убийство раскрыто», сложно назвать иначе нежели издевательством.

Следствие не установило мотив данного чудовищного преступления, а лежащий на поверхности заказной политический характер убийства упорно и последовательно игнорируется.

Адвокатам Жанны Немцовой, признанной потерпевшей, отказано почти во всех заявленных ходатайствах и жалобах. В частности, как следствие, так и суд категорически отказались допрашивать на предмет возможной причастности к организации данного преступления не только главу Чеченской республики Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова, но и многолетнего главного путинского стражника, нынешнего главу Росгвардии генерала Виктора Золотова. Перечислять все фундаментальные нарушения со стороны следствия и суда можно еще долго.

В выделенном уголовном деле в отношении неустановленных организаторов убийства, судя по всему, ничего не происходит — власти сознательно блокируют дальнейшее расследование. При этом как следствие, так и суды отказывают потерпевшей стороне в удовлетворении ходатайств о производстве конкретных следственных действий и надлежащем расследовании данного уголовного дела.

Конечно, никакие международные надзорные процедуры не могут заменить полноценного расследования преступления в рамках национальной правовой системы. И я убежден, что когда-нибудь такое расследование будет произведено и в самой России. Но в сложившейся ситуации именно запуск международной надзорной процедуры в форме подготовки доклада Парламентской Ассамблеи ОБСЕ является одной из немногих реальных возможностей легального воздействия на российские власти с целью побудить сделать хоть какие-то реальные шаги в направлении организаторов преступления. Кроме того, сложно переоценить международное значение привлечения внимания к этой проблеме.

И наконец, самое важное в настоящей публикации: к ней прилагается документ, ранее никогда не публиковавшийся. Впервые в полном объеме он обнародуется на этих слушаниях в Люксембурге при подготовке доклада о расследовании убийства Бориса Немцова. Это протокол опроса бывшего вице-премьера Чечни Ахмеда Закаева в качестве свидетеля, произведенного автором этих строк, адвокатом Вадимом Прохоровым, 04 октября 2018 года в Лондоне. Прошу обратить особое внимание на страницы 3 и 4 этого документа, содержащие важнейшую — с моей точки зрения — информацию. По-моему, во многом содержащиеся в документе сведения расставляют точки над i в этом крайне непростом деле. (Эти обвинения Закаев публично выдвинул еще в декабре 2016 года, тогда же эти заявления подтверждал Андрей Пионтковский, но данные адвокату Прохорову показания имеют юридический статус и более подробно фиксируют все обстоятельства).

Адвокаты Жанны Немцовой потребовали от следствия по делу об убийстве Бориса Немцова приобщить данные показания Ахмеда Закаева и ранее взятые показания Андрея Пионтковского к материалам дела, а также произвести необходимые следственные действия и допросить упомянутых в их показаниях лиц в рамках уголовного дела. Протоколы были приобщены следствием к материалам уголовного дела, но во всем остальном нам отказано. Ну что ж, это отнюдь не конец. Борьба за правосудие по делу об убийстве Бориса Немцова продолжается.

Minval.az