В американском штате Флорида прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Плантейшн: в торговом центре взорвался газ.

На место происшествия прибыли представители экстренных служб.

Пожарный департамент сообщил в твите о множестве пострадавших. Полиция порекомендовала воздержаться от посещения района, где произошел несчастный случай.

#BREAKING: Police and emergency services in Florida are responding to reports of multiple patients following a suspected gas explosion at the LA Fitness at Fountains Plaza in Plantation. — Miami Herald pic.twitter.com/bRcmhUyRxB

— I.E.N. (@BreakingIEN) 6 июля 2019 г.