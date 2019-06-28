Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева призывает Армению не искать отговорок и продемонстрировать политическую волю и решимость для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Сторона, заинтересованная в мирном урегулировании конфликта, не должна искать отговорок от отхода от конкретных переговоров, ориентированных на результат, а напротив – продемонстрировать политическую волю и решимость», — заявила Абдуллаева, комментируя высказывания главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна.

Ранее министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил что «до сих пор в процессе ведения переговоров по обсуждаемым документам на линии фронта отнюдь не царило спокойствие». Мнацакакнян добавил, что «невозможно одной рукой вести переговоры по Карабаху, а другой стрелять».

По ее словам, именно в этом состоят ожидания Азербайджана и международного сообщества от армянской стороны.

«По логике армянской стороны, в период относительного спокойствия в прифронтовой зоне, обеспечиваемого на основе взаимной договорённости, достигнутой после встречи в Душанбе, мы должны были добиться конкретных результатов в переговорах. Однако, всё очевидно не так»,- цитирует ее «Интерфакс».

Абдуллаева подчеркнула, что переговорный процесс не должен становиться заложником ситуации на линии фронта. «Не понимать этого и не извлекать из сказанного должных результатов, ещё раз подтверждает мысль о поисках армянской стороной отговорок, дабы избежать продвижения переговорного процесса вперед»,- подчеркнула пресс-секретарь азербайджанского МИД.

«А чтобы положить конец этой напряжённости, необходимо продвигать переговорный процесс по разрешению субстантивных вопросов; и никак иначе!»,- добавила она.

Абдуллаева напомнила, что глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, отвечая на вопросы представителей СМИ по итогам вашингтонской встречи, указал, что ведение переговоров между Арменией и Азербайджаном в качестве сторон конфликта, будь то по Мадридским принципам, их обновленному варианту, Казанским принципам или так называемому «плану Лаврова», сопровождалось вспышками напряженности на линии соприкосновения. Тем не менее, субстантивный интенсивный диалог продолжался.

Minval.az