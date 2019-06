Модные бренды наказали сфотографировавшую свою ногу на фоне самолетов с флагами ОАЭ и Саудовской Аравии супермодель Беллу Хадид. Об этом сообщает The National.

После многочисленных жалоб покупателей парфюмерное отделение французского модного дома Dior избавилось от баннеров с фотографиями Хадид, размещенных в крупнейшем торгово-развлекательном центре в мире Dubai Mall в Дубае. То же самое сделала итальянская люксовая марка Bvlgari.

Remove #BellaHadidIsRacis photos and end your contacts with her if you want us (Emiratis and Saudis) to continue shopping from your shops/brands @TheDubaiMall @MallofEmirates @Sephora @Dior #BVLGARI #Versace #Burberry @dolcegabbana pic.twitter.com/QfeK6zIj7E

— BanatZayed ﮼بنات ﮼زايد 🇦🇪❤🇸🇦 (@banatzayed) 19 июня 2019 г.