Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент США Дональд Трамп, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман и президент Сирии Ахмед аль-Шараа провели онлайн-встречу.

Президент США Дональд Трамп и президент Сирии Ахмед аш-Шара встретились в Эр-Рияде. В ходе встречи к ним присоединились онлайн Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии.

Президент Эрдоган заявил на онлайн-встрече, что решение Трампа снять санкции с Сирии имеет историческое значение, и что Турция продолжит поддерживать администрацию Дамаска в ее борьбе с террористическими организациями, особенно ИГИЛ.

Эрдоган заявил, что, по его мнению, решение США снять санкции с Сирии станет примером для других стран, которые тоже ввели санкции.