Передвижение сельхозтехники со скоростью менее 50 км/ч по автомагистралям запрещено. Об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции. МВД Азербайджана.

Дорожная полиция отметила, что в последнее время участились случаи передвижения сельскохозяйственной техники на автомагистралях, а также на дорогах, обозначенных знаком 5.3 «Дорога для автомобилей». Следует отметить, что дороги данной категории предназначены только для транспортных средств с определенными техническими характеристиками.

Однако не каждая сельхозтехника способна развить скорость более 50 км/ч. Учитывая, что подобные ситуации представляют серьезную угрозу безопасности участников дорожного движения, рекомендуется осуществлять передвижение сельскохозяйственной техники только по разрешенным дорогам или перевозить ее специальными транспортными средствами.

По выявленным нарушениям закона будут приняты меры административного характера в соответствии с законодательством.