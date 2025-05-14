В индийском штате Телингана массово отлавливают обезьян из-за конкурса красоты «Мисс мира». Информацию приводит Deccan Chronicle.

Сообщается, что 14 мая участницы конкурса посетят храм Рамаппа. Он известен не только тем, что внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но и тем, что на посетителей храма регулярно нападают агрессивные обезьяны.

Чтобы во время экскурсии девушкам ничего не угрожало, чиновники решили устроить массовый отлов диких животных, назвав это «Операция «Обезьяны»». На данный момент пойманы уже более 150 обезьян, их выпустили в глубине заповедного леса Этурнагарам.

Местные жители, которые страдали из-за агрессивного поведения приматов, одобрили инициативу чиновников.