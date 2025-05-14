Иран предложил создать совместное предприятие по обогащению урана с участием других арабских стран и с привлечением американских инвестиций, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на четырех чиновников Исламской Республики.

Как сообщает газета, создание такого консорциума должно стать альтернативой требованию Вашингтона о свертывании ядерной программы Тегерана. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предложил эту идею американскому спецпредставителю Стиву Уиткоффу на переговорах двух стран 11 мая.

«Пока не ясно, насколько осуществимым может быть региональное ядерное предприятие, если в нем будут участвовать Иран и два его крупнейших конкурента — Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты», — отмечается в статье.

По словам источников издания, Иран смог бы обогащать уран до 3,67%, т.е. до уровня ниже необходимого для создания ядерного оружия, а затем отправлять его в другие арабские страны для гражданского использования.

«Основным отличием [от ядерной сделки 2015 года] было бы присутствие на месте представителей других стран — возможно, даже Соединенных Штатов — для обеспечения дополнительного уровня надзора и участия», — говорится в материале.