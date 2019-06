Центральный ускоритель тяжелой ракеты Falcon Heavy при приземлении промахнулся мимо платформы в Атлантическом океане и взорвался. Маршевая ступень упала в воду буквально в нескольких десятках метров от площадки.

Трансляцию запуска вел YouTube-канал компании. Отмечается, что дрон-платформа была в 1245 км от места запуска, что является рекордным расстоянием для морской посадки SpaceX.

Unfortunately the #Spacex #FalconHeavy center core did NOT land successfully. Stunning view of the crash landing through. This was the toughest landing to date.

Main #STP2 mission is still going well. pic.twitter.com/gTxtmd2Nq8

— Nick Stewart (@NStewCBS2) 25 июня 2019 г.