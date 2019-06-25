Центральный ускоритель тяжелой ракеты Falcon Heavy при приземлении промахнулся мимо платформы в Атлантическом океане и взорвался. Маршевая ступень упала в воду буквально в нескольких десятках метров от площадки.

Трансляцию запуска вел YouTube-канал компании. Отмечается, что дрон-платформа была в 1245 км от места запуска, что является рекордным расстоянием для морской посадки SpaceX.

В компании заверяют, что инцидент никак не повлияет на выполнение основной задачи в этой миссии: выведение спутников на запланированные орбиты. Оно уже началось и проходит штатно.

Minval.az