Центральный ускоритель тяжелой ракеты Falcon Heavy при приземлении промахнулся мимо платформы в Атлантическом океане и взорвался. Маршевая ступень упала в воду буквально в нескольких десятках метров от площадки.
Трансляцию запуска вел YouTube-канал компании. Отмечается, что дрон-платформа была в 1245 км от места запуска, что является рекордным расстоянием для морской посадки SpaceX.
Unfortunately the #Spacex #FalconHeavy center core did NOT land successfully. Stunning view of the crash landing through. This was the toughest landing to date.
Main #STP2 mission is still going well. pic.twitter.com/gTxtmd2Nq8
— Nick Stewart (@NStewCBS2) 25 июня 2019 г.
В компании заверяют, что инцидент никак не повлияет на выполнение основной задачи в этой миссии: выведение спутников на запланированные орбиты. Оно уже началось и проходит штатно.