Политическое объединение «Грузинская мечта — демократическая Грузия» выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы: чтобы парламентские выборы 2020 года прошли по пропорциональной системе, и в условиях нулевого, повторяю, нулевого избирательного барьера.

Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в понедельник, 24 июня, сообщают грузинские СМИ.

Обществу известно, что именно «Грузинская мечта» была инициатором этой конституционной реформы, в рамках которой было решено, что в условиях парламентской демократии пропорциональная система выборов лучше отвечает европейскому стандарту многопартийности во власти и соответственно, плюралистического политического представительства.

Однако там же было установлено, что переход к этой избирательной системе будет более правильным в 2024 году, так как укрепление партий, их кристаллизация вокруг ценностей, повышение консолидации и конкурентоспособности требует еще нескольких лет. Именно поэтому оптимальным сроком избирательной реформы, гарантированной Конституцией, был определен 2024 год, тем более в тех условиях, когда действующая сегодня смешанная избирательная система является абсолютно демократический, налаженной и апробированной во многих странах с традиционной демократией.

Но жизнь вносит свои коррективы во все, и долг каждой ответственной политической силы — быть адекватным вызовам, стоящим перед страной, и что главное, ощущать пульс общества.

Сегодня мы все видим, что общество требует перемен. А наша инициатива дает основу именно для широкомасштабных политических перемен.

В то же время, за общественным требованием должны последовать, и я уверен, что последуют, и правовые результаты.

Должен быть наказан тот, кто организовал массовое насилие и тот, кто превысил силу.

Что касается сегодняшнего политического решения, первичной причиной, которая подтолкнула нас к этому — это желание и готовность нашего общества и особенно молодежи активно подключиться к управлению страной и взять на себя ответственность.

С этим стремлением общества совпадает и желание нашей политической команды добровольно отказаться от тех стартовых преимуществ, которыми «Грузинская мечта», естественно, обладает в условиях смешанной избирательной системы.

Результаты промежуточных выборов убедили всех, что любой кандидат от «Грузинской мечты» практически вне конкуренции. Факт, что популярные люди вновь хотят выйти на политическую арену под эгидой «Грузинской мечты», и если парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной системе, с большой вероятностью, «Грузинская мечта» победит практически во всех мажоритарных избирательных округах, чем чрезвычайно сократит ресурс формирования многопартийного парламента. Это может служить нашему партийному интересу, но больше не отвечает вызовам, стоящим перед страной.

И еще одна причина, которая легла в основу нашего сегодняшнего решения — это растущие политические и экономические вызовы глобального или локального характера, перед которыми сегодня стоит наша страна и чтобы справиться с ними все чаще понадобится широкий общественный и политический консенсус, единство и разделение ответственности, что возможно только в максимально плюралистической среде;

Поэтому мы предлагаем вам переход на пропорциональную избирательную систему. В то же время мы снижаем до нуля, то есть полностью упраздняем существующий сегодня процентный барьер и надеемся, что таким путем в 2020 году получим парламент, где будут представлены почти все политические акторы и весь интеллектуальный потенциал этой страны. Никому не понадобится примыкать к кому-либо, искусственно объединяться и часто отказываться от своих принципов, чтобы внести свой вклад в развитие и прогресс страны.

Наша политическая команда готова по завершении текущей сессионной недели начать широкие консультации с парламентскими и непарламентскими политическими партиями. Со всеми, кто готов заниматься активной политической деятельности в рамках безусловного уважения Конституции и закона.

Minval.az