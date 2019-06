Чемпион мира, двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Фернандо Торрес заявил, что намерен завершить карьеру футболиста.

Об этом он рассказал в видеообращении на своей страничке в Twitter.

В настоящее время выступает за японский клуб «Саган Тосу», поэтому официально он объявит о завершении своей 18-летней карьеры на пресс-конференции в столице Японии в воскресенье, 23 июня, в 10.00 по местному времени.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu

— Fernando Torres (@Torres) 21 июня 2019 г.