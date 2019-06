Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон принял главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

Об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

FM #ElmarMammadyarov and @AmbJohnBolton had very intensive consultations & lengthy exchanges on various issues, including current stage of the #Armenia—#Azerbaijan conflict settlement & the ways how to advance the talks based on substance, as well as developments in the region. pic.twitter.com/D86n6L9gO0

— Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA) 19 июня 2019 г.