Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон принял главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

Об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

FM #ElmarMammadyarov and @AmbJohnBolton had very intensive consultations & lengthy exchanges on various issues, including current stage of the #Armenia—#Azerbaijan conflict settlement & the ways how to advance the talks based on substance, as well as developments in the region. pic.twitter.com/D86n6L9gO0 — Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA) 19 июня 2019 г.

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На встрече состоялся интенсивный и длительный обмен мнениями по различным вопросам, включая нынешний этап урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и пути продвижения содержательных переговоров.

Также были обсуждены многие вопросы двусторонней политической повестки между США и Азербайджаном, а также экономические связи и осуществляемые инициативы, реализуемые в энергетическом и транспортном секторе проекты, а также дополнительные возможности дальнейшей диверсификации поставок газа в Европу.

На встрече стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, а также о вопросах, представляющих взаимный интерес в глобальной повестке дня.

Minval.az