Жители Великобритании выразили недовольство от предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Великобританию с помощью надувного шара в виде младенца в подгузнике, похожего на американского президента и со смартфоном в правой руке. Об этом 4 июня пишет Associated Press.

В Лондоне представители профсоюзов, женских групп, борцы за мир и защитники окружающей среды пришли на демонстрацию против визита Трампа.

London welcomes #Trump in the best way known to mankind! #TrumpUKVisit pic.twitter.com/qqRgbZoLHc

Not everyone was excited about President Trump’s visit. Thousands of anti-Trump protesters will take to the streets of London as Trump meets with the British prime minister. https://t.co/eUKhITZLl2 pic.twitter.com/MYoGnVamCg

— CNN (@CNN) 4 июня 2019 г.