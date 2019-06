Президент США Дональд Трамп назвал неудачником мэра Лондона Садика Хана, который неоднократно выступал с критикой американского лидера.

«Садик Хан, который во всех отношениях плохо работает на посту мэра Лондона, проявил глупую недоброжелательность в отношении прибывающего с визитом президента Соединенных Штатов, без сомнения, самого важного союзника Соединенного Королевства, — написал Трамп в понедельник на своей странице в Twitter. — Он — отмороженный неудачник, который должен сконцентрировать внимание на преступности в Лондоне, а не на мне».

При этом президент США повторил, что мэр Лондона Садик Хан напоминает ему еще одного его критика — мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, с той разницей, что Хан ниже ростом, передает ТАСС.

«Я очень хочу стать большим другом Соединенного Королевства и с большим нетерпением ожидаю визита», — добавил Трамп, уточнив, что написал этот твит в то время, как его самолет заходил на посадку в лондонском аэропорту Станстед.

Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланьей прибыл в понедельник в Великобританию с государственным визитом, который пройдет с 3 по 5 июня. Накануне своего визита Трамп уже критиковал мэра Лондона Садика Хана, который ранее заявлял, что американского президента не следовало приглашать в Великобританию. В своей статье, опубликованной в воскресенье газетой Observer, Хан поместил Трампа в один ряд с правыми европейскими политиками, прибегающими к риторике, которая, по словам лондонского градоначальника, была популярна у фашистов в первой половине XX века.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2019 г.