««Карабахский клан» и «ереванские армяне» прибегнут к атаке на Азербайджан на определенном этапе внутриполитической борьбы для того, чтобы каким-то образом укрепить свои позиции в этом противостоянии».

Об этом в беседе с Minval.az сказал экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров, комментируя армянскую провокацию на линии фронта, в ходе которой был убит офицер ВС Азербайджана Агиль Омаров.

По мнению дипломата, абсолютно ясно, что выстрел снайпера, в результате которого погиб военнослужащий Азербайджана, был санкционирован армянским руководством.

«Хотя сложно сказать, какой именно группировкой — «карабахцев» или «ереванских армян». Причем азербайджанский офицер был убит в дни, когда в стране завершилось спортивное мероприятие (финал Лиги Европы – ред.), которое было «политизировано» армянской стороны, когда в стране находились сопредседатели МГ ОБСЕ. Армянская сторона, независимо от того, кто из них санкционировал убийство азербайджанского военнослужащего, на фоне затишья на линии фронта рано или поздно должна была вернуться к своему излюбленному методу – к атаке на Азербайджан», — отметил экс-министр.

По словам Т. Зульфугарова, нужно абсолютно перечеркнуть уверенность в том, что армянская сторона будет соблюдать достигнутые в Душанбе «договоренности в лифте».

«Второй компонент – подготовка общественности к миру– , который также был широко разрекламирован, получил свое завершение после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил капитану сборной Армении и полузащитнику «Арсенала» Генриху Мхитаряну и назвал позицию Баку «расистской». То есть он, по сути, сработал на конфронтацию между двумя обществами. Как отметил один из наших политологов, если бы Пашинян позвонил другим армянским спортсменам, находящимся в Баку в момент участия в соревнованиях, можно было бы предположить, что он видит данное мероприятие в качестве одного из механизмов укрепления доверия. Но этого не произошло, — отметил экс-министр.

Помимо этого, Т.Зульфугаров напомнил, что в эти же дни всеармянская партия «Сасна црер» организовала автопробег из Армении на оккупированные территории Азербайджана, в котором приняли участие различные группировки политических сил.

«Не исключено, что и «карабахский клан» был заинтересован в том, чтобы переключить «внимание» от внутреннего противостояния на Азербайджан. Вывод прост. Азербайджан продолжает делать шаги в том направлении, чтобы достичь реального урегулирования. К сожалению, Армения делает все наоборот. А потому сегодня ясно одно: мирного урегулирования с армянами — как с «карабахским кланом», так и «ереванскими армянами» — не будет, — подчеркнул Т. Зульфугаров.

Что касается вялой реакции стран-сопредседателей, последовавшей после убийства азербайджанского офицера, то, по словам Т.Зульфугарова, посредники, для того чтобы замаскировать свое бездеятельность, заявили о продолжении укреплению доверия.

«Лично для меня, как и любого азербайджанца все ровно, кто отдал приказ снайперу открыть огонь на поражение – Кочарян, Саргсян или Пашинян. Я условно называю фамилии, так как это было сделано на определенном уровне. Для нас это не так важно. После того, что произошло – оккупация наших территорий с последующим проведением армянской стороной этнических чисток — определить виновного в убийстве офицера Омарова, которому, максимум (если определят такового, в чем я сильно сомневаюсь), сделают выговор…? Это же абсурд!

То, что мы сейчас обсуждаем — меры по укреплению доверия, механизмы расследования инцидентов — это не что иное, как обычный обман, потому что основные проблемы остаются в стороне. Без вывода армянских оккупационных войск карабахскую проблему не решить. Убийство нашего офицера свидетельствует о том, что институт Минской группы, сопредседателей, «мадридских принципов», и все остальное, полностью девальвируются в общественном сознании. И этот процесс продолжается. Наши надежды на посредничество МГ ОБСЕ – не более, чем иллюзия», — заключил Т.Зульфугаров.

Бахтияр Сафаров

Minval.az