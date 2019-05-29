Попытка России превратить Сербию в «регионального жандарма» терпит крах

Балканский полуостров продолжает оправдывать свой сомнительный титул «порохового погреба Европы». Драматичные сообщения вновь приходят из Косово.

Нынешний виток противостояния принято отсчитывать с утра 28 мая. В этот день косовский полицейский спецназ задержал несколько человек на территории северного Косово, где большинство населения составляют не албанцы, а сербы. Глава правительства Косово Рамуш Харадинай в своем «Твиттере» сообщил, что аресты, в том числе офицеров полиции и таможни — это борьба с преступностью и часть стратегии по утверждению в обществе «закона для всех». Командование расквартированных в Косово миротворческих сил НАТО — KFOR — полицейскую операцию поддержало и призвало население отнестись к происходящему с пониманием и сохранять спокойствие. Балканы, добавим от себя, один из самых «криминальных» регионов мира. Преступность, к сожалению, всегда взлетает после войны, особенно такой войны, как на Балканах в конце ХХ века, где едва ли не главную роль играли не регулярные войска, а «полевые командиры». Астрономическое количество оружия «на руках», ситуация, когда старая система власти рухнула, а новая только создается — все это, подберем самый мягкий эпитет, не способствовало правопорядку.

Но аресты в Косово тут же получили политическое «прочтение». Сначала воспрепятствовать полиции попытался российский дипломат Михаил Краснощеков, работавший в миссии ООН. В результате дипломат получил несколько ударов тупым предметом по голове, оказался сначала под арестом, затем в больнице. МИД РФ поторопился назвать его задержание провокацией. Более того, за самой полицейский операцией увидели ни много ни мало попытку «лишить косовских сербов защиты сербской полиции» — такие заявления зазвучали и в Белграде, и в Москве. В РФ даже изобрели некие «договоренности», согласно которым, косовская полиция будто бы не имеет права действовать на севере страны, где большинство населения — не албанцы, а сербы.

Затем события приняли куда более драматичны й оборот. Президент Сербии Александр Вучич объявил, что он, как верховный главнокомандующий, привел в армию в боевую готовность и пообещал в случае необходимости «защитить сербов». В городок Кралево прибыл министр обороны Сербии, оттуда уже вышла колонна бронетехники, которая направилась к городу Рашка на границе с Косово. Пока еще ситуация не сорвалась окончательно в штопор, но эксперты уже открыто озвучивают вопрос: ждать ли на Балканах новой войны?

Для Азербайджана это все имеет далеко не умозрительный интерес. В отличие от Хорватии и Боснии, Косово, автономный край в составе Сербии, права на выход из состава этой самой Сербии не имел. Параллели между Балканами и Южным Кавказом слишком очевидны. Одностороннее провозглашение независимости Косово в 2008 году наша страна расценила как весьма опасный прецедент. Более того, Азербайджан тогда вывел своих миротворцев из состава расквартированного в Косово натовского миротворческого контингента — KFOR. События на Балканах уже отозвались на Южном Кавказе: по горячим следам провозглашения и признания многими западными странами (сегодня их 114) независимости Косова президент России Владимир Путин обещал «не обезьянничать» и не признавать в ответ Южную Осетию, Абхазию и Приднестровье, но уже в августе того же 2008 года началась агрессия России против Грузии, после чего оккупационные режимы в Сухуми и Цхинвали были признаны Москвой «субъектами международного права». Казалось бы, такая предыстория диктует вполне понятные приоритеты, но…

Дело не только в том, что устроенная властями Сербии резня мирного албанского населения в Косово — не то событие, которое можно с легкостью «вынести за скобки». Тем более что к моменту ее начала у Милошевича уже был впечатляющий послужной список, куда входили и хорватский Вуковар, и резня мусульман в Сребренице. Именно в ответ на резню албанцев в Косово и начались натовские бомбардировки Югославии в 1999 году — правда, РосТВ об этом предпочитает молчать. Есть и другая сторона вопроса. Об этом не очень принято говорить вслух, но многие эксперты уверены: «косовский прецедент» вряд ли стал бы реальностью, если бы перед этим Сербия в лице Милошевича не пыталась устроить силовую перекройку границ Хорватии и Боснии. Но после того, как власти Сербии начали рвать на части территории соседних стран, они, сами того не желая, тем самым поставили в режим открытого доступа границы собственной страны.

И уж тем более дает изрядную пищу для размышлений, скажем так, «геополитическое прочтение» ситуации. Поставки российского оружия через Армению боснийским сербам можно, конечно, посчитать «прошлым делом», но вот несколько месяцев назад уже Вучич в одном из своих интервью «наезжал» на азербайджанский проект «Южного газового коридора» и уверял, будто бы в трубопроводах ТАР и TANAP «нет газа».

Наконец, важно и другое. Москва, судя по многим косвенным признакам, рассматривает Сербию в роли такого же своего «форпоста» на Балканах, каковым для нее на Южном Кавказе является Армения, или, если угодно, регионального «жандарма». Во всяком случае, вряд ли случайно, что именно Сербия сыграла роль этакого «аэродрома подскока» для российских провокаторов, которые готовили террористический путч в Черногории в ответ на ее намерение вступить в НАТО.

Но теперь попытка Москвы превратить Сербию в «регионального жандарма» терпит крах. Положение Вучича становится все более шатким. Сербию уже сотрясали акции протеста по сценарию французских «желтых жилетов». Нарастают и социальные, и политические проблемы. Вучич уже столкнулся у себя в стране с акциями протеста по сценарию «желтых жилетов». Его положение становится все более шатким. На этом фоне, конечно, для самого Вучича весьма соблазнительно «подправить» свою популярность, сыграв на безотказных лозунгах. И действует он вроде бы грамотно. Сначала — «алармистское заявление» в стиле «посмотрим правде в глаза», «мы не контролируем Косово», «хватит себя обманывать» и т.д. Затем — приведение армии в боевую готовность, обещания «защищать сербов» и т.д. После чего должны следовать рукоплескания восторженной толпы, чепчики в воздух и т.д.

Только вот, сказав «а», Вучич будет вынужден сказать и «б». А вот с этим «напряженка». Как напоминает российский военный эксперт Михаил Ходаренок, согласно теории военного искусства, в случае объявления полной боевой готовности войска поднимаются по боевой тревоге (если она ранее не объявлялась), приводятся в готовность к выполнению задач в соответствии с оперативным предназначением (предварительно осуществив доукомплектование или отмобилизование). Но как именно выглядит план применения вооруженных сил Сербии, остается неизвестным. Сведений о том, что здесь началась мобилизация резервистов, тоже нет. Армия Сербии — это 30 тысяч личного состава и несколько десятков самолетов, далеко не все из которых исправны. А в случае попытки Белграда восстановить контроль над Косово силовым путем на стороне косоваров выступят и НАТО, и Евросоюз, и, по всей видимости, США. В Белграде уповают на Россию, но, как уверен Ходаренок, «надежды Белграда на Россию, скорее всего, не оправдаются. Помимо всего, у России и без того в настоящее время немало проблем в отношениях с Европой. И вряд ли в Кремле присутствует желание обострять ситуацию еще больше». В переводе: готовность «защищать сербов» со стороны Вучича в лучшем случае закончится очередным «бряцанием языком» со всеми прогнозируемыми электоральными последствиями. В худшем…именно в Косово, напоминают эксперты, начался процесс распада бывшей Югославии. Точнее, именно здесь Слободан Милошевич обозначил переход от коммунизма к сербскому национализму в качестве государственной идеологии, что предсказуемо закончилось распадом многонациональной Югославии. А Сербия — тоже многонациональная страна, здесь есть и мусульманский анклав Санджак, и Воеводина, где большинство населения составляют уже венгры. И остается только надеяться, что господин Вучич просто сумеет извлечь уроки из драматичной истории собственной страны. И не станет слишком уж прилежно слушать российских «политтехнологов», предлагающих решать все мировые проблемы «за два часа силами двух полков».

Нурани, политический обозреватель

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