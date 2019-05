В Индии в школе города Сурат вспыхнул масштабный пожар, который унес жизни, по предварительным данным, 19 учеников.

Большинство жертв были подростками. Многие из них попали в ловушку, поскольку огонь начался около лестницы, сообщает ВВС.

Кроме того, не менее 20 человек получили серьезные травмы и доставлены в больницу.

По словам пожарных, причиной смертей стал как сам огонь, так и то, что ученики выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.

Major fire breaks out in a tuition class on 2nd floor of Takshila complex in Sarthana area of #Surat due to short circuit. Students are jumping from the 2nd floor without any protection. Atleast 15 people have already died till now #Gujarat #India pic.twitter.com/neT8jNFQDL

— ayiarastar (@ayiarastar) May 24, 2019