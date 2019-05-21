Сход жителей села Центарой, где родился первый президент Чечни Ахмат Кадыров, единогласно поддержал предложение о переименовании населенного пункта в Ахмат-Юрт. Об этом говорится в сообщении Общественной палаты республики.

«За предложение переименовать Центарой в Ахмат-Юрт проголосовали все участники схода единогласно», — заявили в Общественной палате.

Переименование прокомментировал глава республики, сын Ахмата Кадырова Рамзан.

«Жители Хоси-Юрта подчеркивали, что именно в этом селе Ахмат-Хаджи начал борьбу с ваххабизмом и терроризмом, здесь нашел своих первых соратников. Здесь он покоится рядом с родными и близкими людьми. И сегодня сотни жителей села с оружием в руках продолжают его путь. Инициаторы присвоения селу имени Ахмата-Хаджи также заявили, что именно его предки первыми поселились на этом месте и основали населенный пункт. Первая могила на местном кладбище тоже была вырыта его предку», — написал политик в своем телеграм-канале.

Также, по его словам, человек, чье имя село носит сегодня, не является уроженцем Чечни.

«Что касается Хоси Умаханова, чье имя носило село, то специалистам известно, что он не родился в этом селе, не является чеченцем и даже уроженцем Чечни. По некоторым данным, в царское время он был сборщиком налогов», — написал Кадыров.

Ахмат Кадыров жил и учился в селе Центарой, который находится в 53 км к юго-востоку от Грозного. Сегодня в населенном пункте проживает около девяти тысяч человек.

Minval.az