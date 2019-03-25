Эксклюзивное интервью Minval.az с бывшим главой Фискальной службы Украины, кандидатом в президенты Украины Романом Насировым.

— В предстоящее воскресенье, 31 марта, в Украине состоятся президентские выборы. Несколько выдвиженцев уже заявили о снятии своей кандидатуры в пользу того или иного претендента на пост президента. Вы не собираетесь отзывать свою кандидатуру в пользу одного из лидеров предвыборной гонки?

— Действительно 31 марта в Украине пройдут президентские выборы. Скорее всего, по данным социологических опросов и согласно прогнозам политологов, они пройдут в два тура. Предвыборная гонка идет очень напряженно, гарантированно предсказывать итог первого тура выборов, а тем более второго, просто невозможно. Да, вы правы, есть кандидаты в президенты, которые снялись с выборов в пользу других политиков. Я так действовать не собираюсь, и вообще не понимаю такие шаги — в этом я вижу элемент лукавства и изначального обмана общественности. Ты выдвигаешься на пост главы государства, выступаешь с какими-то предвыборными обещаниями, в тебя начинают верить, а потом выясняется, что ты играл всего лишь роль «технического» кандидата. Это неприемлемое для меня поведение. Я буду идти до конца.

— Согласно данным всех социологических опросов, на данный момент в тройку лидеров президентской гонки входят Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Порошенко. То есть, скорее всего, будет второй тур выборов, в который выйдут двое из этой тройки. За кого Вы проголосуете во втором туре?

— Давайте не будет запрягать карету впереди лошади, и дождемся итогов первого тура выборов. Только по их окончанию можно будет о чем-то реально рассуждать.

— Какую цель Вы ставили перед собой, выдвигаясь кандидатом в президенты Украины?

— До недавнего времени я не был политиком. Да, я был депутатом Верховной Рады, но политиком, повторюсь, я не был. В итоге произошло все точно по Бисмарку: «Если вы не занимаетесь политикой, то политика займется вами». Исходя из случившегося, я и решил, что предстоящие президентские выборы дают хорошую возможность начинающему политику для доведения до граждан Украины своей политической платформы, своего видения развития нашего государства, своего взгляда на настоящее, на пути решения существующих проблем.

— Но, наверное, Вы согласитесь с тем, что можно озвучивать какие угодно планы, давать какие угодно предвыборные обещания, сетовать на те или иные существующие проблемы, но для того, чтобы реально что-то менять в стране нужно обладать властью. Как Вы собираетесь реализовывать все то, о чем говорится в Вашей предвыборной программе, если Вы не являетесь властью и, будем откровенны, скорее всего, не станете ею по итогам нынешних президентских выборов?

— На этот счет существует целый ряд ответов из литературных произведений. К примеру, небезызвестный Остап Бендер любил утверждать, что «скоро только кошки родятся». А братья Стругацкие писали, что изба не строится без четырех углов. В нашем случае, все так же просто и очевидно — чтобы претендовать на что-то в большой политике, для начала ею нужно заняться. Я, повторюсь, начинающий политик, делающий только первые шаги на политической арене. И я очень хочу для Украины, для граждан нашей страны счастливого, обеспеченного будущего. В конце концов, еще Булгаков писал, что тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит. Я люблю Украину и я готов принять ответственность за ее будущее.

— Но есть и иная точка зрения. Согласно ей, Ваше выдвижение на пост кандидатом в президенты Украины – это попытка избежать дальнейшего уголовного преследования по ранее уже возбужденным делам. Это правда?

— Давайте называть вещи своими именами. Существует выдуманная, политизированная история, целью которой является давление на меня. В этом смысле, происходит реанимация худших советских традиций борьбы с неугодными людьми. Несмотря на то, что я долгие годы занимался бизнесом, был депутатом Верховной Рады, а позже единственным главой Фискальной службы, который был выбран на конкурсной основе, на меня не нашли никакого иного «компромата», кроме как утверждения, что я якобы не так выдал налоговую рассрочки одному предприятию под 36% годовых. Специалисты, в том числе и зарубежные, знакомые с этим абсурдным обвинением, удивленно разводят руками.

В любом случае, с юридической точки зрения, мое участие в президентских выборах в качестве кандидата, никак не влияет на ход следствия. Это просто никак не связанные друг с другом вещи. И любой юрист вам это подтвердит.

— Вы говорите о том, что уголовное дело против Вас — политизированная история, целью которой является давление на Вас. Но Вы выдвигались в Верховную Раду от Блока Петра Порошенко. Это подразумевает, что Вы были в команде действующего главы украинского государства. Кто же, в таком случае, мог оказывать на Вас давление?

— Действительно, в 2014 году я участвовал в выборах в Верховную Раду от Блока Петра Порошенко. Но я шел в парламент, как профессионал, желающий позитивных изменений в стране. Уверен, их хотели тогда и хотят сейчас все граждане страны. При этом я не был готов тогда к тому, что в будущем могу стать объектом давления с чьей-либо стороны. Да, возможно это называется политической наивностью, но, напомню, что только сейчас я начинаю обретать политический опыт. Тогда его у меня не было совсем.

Кроме того, власть в Украине неоднородна. У нас нет вертикали власти. И многие политические интриги непонятны не только простому обывателю, но и политикам, политологам и журналистам с большим опытом.

Плюс ко всему, в последние несколько месяцев все увидели, сколь большое количество скандалов вокруг деятельности НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – прим. автора) стало достоянием гласности и предметом общественного обсуждения. Естественно, что выдвигаясь в ВР, а позже став главой Фискальной службы, я не был готов к тому, что этот орган будет работать так, как он работает. Все эти угрозы, давление на меня преследовали одну цель — сделать Фискальную службу и ее руководителя зависимым и послушным чиновником.

— В декабре прошлого года решением суда Вы были восстановлены в должности главы Фискальной службы Украины. Соответственно, рассуждая логически, теперь нужно добиваться наказания тех, кто принял это незаконное решение в отношении Вас. Будет ли оно?

— Это решение было принято премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Думаю, что уже в ближайшее время мы увидим, будет ли возбуждено против него уголовное дело. Не исключаю, что мне самому придется подавать исковое заявление с требованием о возбуждении уголовного дела против господина Гройсмана.

— В этом году, помимо президентских, в Украине пройдут еще и парламентские выборы. Есть ли у Вас планы, связанные с выборами в Верховную Раду?

— Есть. Мы создали политическую партию «Нова». Ее презентация состоится в апреле. Но уже сейчас могу вам сказать, что она примет участие в предстоящих парламентских выборах.

— Насколько, на Ваш взгляд, активна и влиятельна азербайджанская диаспора в Украине и рассчитываете ли Вы на ее поддержку на предстоящих президентских и парламентских выборах?

— Давайте начнем с того, что никто не может точно сказать , какова реальная численность этнических азербайджанцев, проживающих в Украине. В нашей стране давно уже не проводилось переписи населения, а только она способна дать ответ на вопрос, сколько в реальности людей живет в Украине. Кроме того, не все проживающие в Украине азербайджанцы являются гражданами страны, имеют право выдвигаться и выбирать.

Также хочу отметить и то, что азербайджанская диаспора в Украине фрагментирована, не едина. Фрагментация эта свойственна не только азербайджанской, но и другим диаспорским организациям в Украине. Но диаспоры других народов имеют традицию объединяться, отбросив все противоречия, во имя достижения общей цели. К сожалению, по моим наблюдениям, с этим есть проблемы у азербайджанской диаспоры в Украине. Надеюсь, что со временем все изменится. При этом, я конечно же, рассчитываю на поддержку азербайджанцев на предстоящих президентских и парламентских выборах. Пользуясь случаем, поздравляю всех азербайджанцев с Новруз Байрамы. Мира и счастья вашему дому, дорогие азербайджанцы!

— Каким Вы видите развитие отношений между нашими странами вне зависимости от итогов предстоящих президентских выборов в Украине?

— Давайте называть вещи своими именами. Были ли за последние 5 лет попытки улучшить украино-азербайджанские отношения? Были. Произошло ли их существенное улучшение? Произошло, но не в достаточной мере. Так что, нашим странам, по сути, придется развивать отношения практически с чистого листа. И тут нужно не забывать о том, что главным двигателем прогресса является бизнес и торговля. Очень надеюсь, в этом плане отношения между Украиной и Азербайджаном ждут существенные, положительные перемены.

— А рассуждая шире, что позитивного из того, что реализовано в Украине, можно было бы применить в Азербайджане и наоборот?

— О том, что можно было бы сделать полезного в плане углубления украино-азербайджанских отношений, я предпочитаю не говорить, а показывать на примере практических шагов. В 2014-2015 годы возобновила свою активную работу украино-азербайджанская межпарламентская группа.

Кроме того, спустя довольно долгое время, возобновила свою работу украино-азербайджанская межправительственная комиссия. Плюс, в Азербайджане произошла успешная реформа таможенной службы. И мы решили внедрить положительный азербайджанский опыт в Украине.

Также считаю, что Украине полезно было бы тщательно изучить очень успешный азербайджанский опыт экономического развития регионов. Азербайджану же, на мой взгляд, неплохо было бы изучить украинский опыт децентрализации. Думаю, что отдав больше власти регионам республики, можно быстрее и успешнее добиться развития всей страны. В любом случае, Украина и Азербайджан имеют прекрасные перспективы развития. И нам нужно интенсифицировать контакты между нашими странами на всех уровнях.

Беседовал Акпер Гасанов

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