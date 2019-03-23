Русский среди мировых языков пользуется особым статусом не только в силу глубины грамматики, орфографии или орфоэпии, но и ввиду немереных лексических возможностей. Одну и ту же мысль, благодаря универсальным особенностям языка и фразеологизмам, можно отобразить в разных вариантах, и все они могут оказаться уместными.

Специалисты языковедения блестяще маневрируют в обильном средоточии лексической базы, и зачастую профессиональная стилистика знатоков вызывает восхищение.

Вспомнилось сие явление ввиду заявления пресс-службы внешнеполитического ведомства Армении, которое в который уж раз сетует на отсутствие реакции со стороны Азербайджана «на поставленный армянской стороной вопрос по формату переговоров».

Причем здесь особенности русского языка?! — может последовать резонный вопрос читателя. А вот причем. Отобразившая позицию своей страны глава пресс-службы МИД Армении привычно прикидывается то ли чайником, то ли мертвецом, то ли шлангом, то ли простаком, то ли ветошью, то ли тенью… Как видно, возможности русского языка предлагают целый набор вариаций подходящих сочетаний, чтобы точно отобразить сложившееся положение.

Представляется, что «ветошь» и «шланг» аллегорично более точно отображают позицию, ставшую следствием мозговой опрелости.

По факту Ереван в свете подрыва политического процесса по Карабаху вешает всех собак на Баку, и делается это осознанно с определенной целью. Использовавшая агрессию против Азербайджана Армения с подачи премьера Пашиняна в который уже раз одевается в тогу миролюбия, чтобы выставить Баку в воинственном образе и тем самым заручиться поддержкой сообщества ради исключения силового варианта разрешения территориального спора.

Избранный Ереваном вариант выхода из положения не только не выдерживает критики, но и сулит большие неприятности для стороны, всколыхнувшей обстановку в регионе. Расчет делается на выигрыш времени в надежде, что Азербайджан не рискнет перейти к действиям в ответ на очевидную наглость армян.

Если Баку продолжает молчать, это вовсе не означает отсутствие у него вразумительного ответа на фейк агрессора.

Ереван привычно изощряется, используя способности, умение для достижения цели в виде предотвращения военной кампании. Но это может сыграть только в том случае, если бы армяне согласились на де-оккупации азербайджанских земель с подачей заявки на возобновление контактного процесса.

Ничего этого и в помине нет, и Ереван, чувствуя уязвимость собственного положения, втягивает голову в плечи и жалким видом старается разжалобить Баку, международных посредников с сообществом.

Каковы шансы убогой позиции на успех? Отчетливо видно, как Ереван обезличивает себя, прося у сообщества поддержки для продолжения нечестной игры на почве необоснованных притязаний к тому, что никогда к нему не имело отношения. Продолжая замораживать обстановку, армянская дипломатия неосторожно подвела себя к критической черте.

Добрая воля – понятие чуждое для армянской морали, и в этом нет сомнений. Если и в настоящем безродные и безземельные кочевники продолжают осуществлять тактику расширения своего пространства, не имея на то никаких оснований, это означает, что с ними разговор будет коротким. Язык силы и только он должен стать средством общения со скользкой общностью, не привыкшей вслушиваться в аргументы соседей.

Террор на Кавказ пришел благодаря армянской миграции. До того на землях, где всегда ценился кодекс мужества и благородства, в решении трудных вопросов никто не прибегал к двурушничеству и подлости. Попытки сделать ложь правдой и превратиться из голодранцев в имущих заставили армян превратить террор в орудие достижения целей.

Сегодня во главе страны, где вроде бы победила демократическая революция, снова в почете ложь, провокация и вселенская авантюра. Вот почему пресс-служба внешнеполитического ведомства страны-агрессора скидывает с себя ответственность за срыв миротворческого процесса, выставляя жертву агрессии в роли зачинщика проблемного положения.

Ереван, как пытаются убедить других армяне, ожидают услышать голос Баку относительно участия в переговорном процессе сепаратистов «нкр». Или армяне глухи, или неадекватны, или же завзятые самоубийцы. Баку никогда не молчал и последовательно озвучивал свои предложения.

Если для особо кондовых внятные тезисы азербайджанской дипломатии «вопрос о территориях никогда не станет предметом переговоров» и «представители сепаратистов никогда не будут участвовать на переговорах» ничего не значат, то нет смысла что-либо обсуждать. Пусть пеняют на себя.

Армянские сторонники аннексии Карабаха призывают к решительным действиям ради узаконивания агрессии и зачинают сбор подписей в поддержку захвата азербайджанских земель. Премьер Пашинян делает вид, что ничего предосудительного не происходит. Вместо того чтобы остудить дурные головы, он из откровенного кретинизма пытается выжать очки. Но, как бы не так.

Армяне исторически малодушный и трусливый народ, им не присуще в решающий для себя момент отважиться на судьбоносное решение. Это доказывает нынешнее положение. Единственное, что им светит, это ничем не подтвержденная вера в торжество мифомании.

В стихии идиотизма завязли не только яркие дебилы-мракобесы наподобие балаянов, игитянов, кочарянов и адамянов, но и дипломаты. Им не лишне помнить, что Армения – это история, основанная на ирреальных событиях, и она может рассчитывать на такое же будущее, какое у «Города солнца» Кампанеллы.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az