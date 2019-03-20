Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев снова удивил мировую элиту неординарным шагом, продемонстрировав, что в большой партии он никого не повторяет, а руководствуется собственным мнением, собственными соображениями.

Новость об отставке Назарбаева молнией обошла весь свет и вызвала шквал мнений и оценок. Как обычно бывает, в плотном потоке выводов и умозаключений есть небольшой срез ехидства и критики. Эксперты западного толка утверждают, будто в Казахстане развернулся этап картинной отставки, и, дескать, Назарбаев никуда не уходит, а лишь уступает авансцену последователям, оставляя за собой игру на первой скрипке.

Его шаг некоторые критики сравнивают с действиями Ден Сяопина и Ли Куан Ю, которые в свое время пошли по хитрому пути, уступив первые роли молодым воспитанникам, но, оставаясь при этом малозаметными, но определяющими лицами политической сцены.

Возможно, инициатива Назарбаева в чем-то и схожа с примерами из опыта разных государств, однако Казахстан мало чем похож на Китай 40-летней давности и даже на Сингапур времен Ли Куан Ю. Постсоветская страна выработала собственную модель развития, которая принесла ей обнадеживающий запас прочности в устойчивом движении вперед.

По уровню ВВП сегодняшний Казахстан является лидирующим государством не только в постсоветском пространстве, но и в мире. В стране пребывает большой отряд мигрантов, который работает не только в профилирующей нефтегазовой отрасли, но и в других сферах.

Это говорит о том, что Казахстан остается страной с привлекательным хозяйственным устоем, имеющим огромный потенциал для роста. В этом неоспоримая заслуга Нурсултана Назарбаева, который добился главного – отстоял стабильность страны и смог выстроить рациональную линию действий в нелегких стагнационных реалиях.

За тридцать с лишним лет в руководстве страны Назарбаев пошел на невиданный рекорд, успешно осуществив четыре этапа модернизации. Квинтэссенцией программы обновления был и остается инновационный компонент, гарантирующий создание надежного высокотехнологичного задела. Благо в стране есть с кем поддерживать отечественную экономику успешными старт-апами, нестандартными разработками и универсальными проектами.

На заре независимости, как только страна осознала глубину разрухи со стремительно падающими коэффициентами, именно первый президент, располагая ничтожным валютным резервом, взял курс на подготовку национальных кадров в ведущих мировых университетах. Удовольствие было из дорогих, и отечественные скептики сочли отправку молодежи на учебу за рубеж непозволительной роскошью.

Но они определенно поторопились со скороспелыми выводами. За три десятилетия свыше 11 тысяч молодых людей отучились в иностранных учебных заведениях, овладев редкими специальностями и высокой квалификацией. Это они сегодня являются надеждой и двигателями обновленческой программы.

На такой ответственный шаг в условиях постсоветской разрухи мог пойти только разумно мыслящий и волевой руководитель. Он тогда поставил на концептуальность в проблеме преодоления острых неурядиц страны.

По мере возвращения грамотной молодежи, ей предоставлялось широкое поле для самовыражения и раскрытия потенциала. Создание естественной конкурентной среды в сфере распределения человеческого капитала сыграло ключевую роль в жизни страны. Сегодня достигнута поступательность на главных направлениях.

За постсоветские годы в экономику пяти государств Центральной Азии западные и иностранные деловые круги вложили более 300 миллиардов инвестиций. Свыше 70% финансовой массы пришлось на экономику Казахстана. Зарубежный деловой кластер поверил казахстанскому истеблишменту и уверенно стал питать экономику страны валютными ресурсами. Как результат, экономика Казахстана сегодня находится в списке первых тридцати государств мира по конкурентоспособности.

Атмосфера новаторства, характеризующая обстановку в стране, не столько стала следствием притока иностранной валюты и новейших технологий, сколько производным инновационного мышления самого лидера и молодого поколения, в которое он поверил. Оно стало проводником и подвижником программы реформ Назарбаева. Послужной список новых достижений впечатляет.

Чего стоят такие успешные и экстраординарные проекты, как новая столица Астана, «Экспо-2017», Международный Финансовый центр «Астана» и другие успешно реализованные инициативы, ставшие подспорьем рациональной экономики и новых веяний.

На постсоветском пространстве, пожалуй, Казахстан единственная страна, где применялась практика экстренных ротаций и кадровых перестановок на высоких уровнях. Назарбаев везде и во всем ставил на толковую и дееспособную поросль.

Он уверенно вверял молодым специалистам министерские посты, ответственные должности в государственных корпорациях, «обстреливая» молодежь в естественных условиях. Как результат, сегодня у страны один из больших и высокопрофессиональных кадровых резервов. Это ударный сегмент национальной индустрии. Наличие подготовленной и способной интеллектуальной элиты предопределяет лицо будущего.

О разносторонней программе обновления, которую разработал и внедряет Нурсултан Назарбаев, можно говорить и писать бесконечно долго и пространно. Но есть одна деталь, которая расставляет все точки над «İ» — соотечественники дали Нурсултану Назарбаеву титул «Эльбасы» не случайно, что означает впереди идущий, или национальный лидер.

Такого звания в народе удостаиваются очень редкие предводители, лишь те, кто пользуется безоговорочной поддержкой сограждан.

Этим титулом и определяется рейтинг доверия к Нурсултану Назарбаеву среди соотечественников, которые поверили лидеру в его многогранных и неординарных действиях. Пожалуй, в этом и кроется сила и общества, и руководителя, которые смогли наладить разумный и доверительный тон взаимодействия. В остальном же все, что касается реакции скептиков, или же недоверия малокомпетентных оценщиков, это малозначимая составляющая, от которой никакого проку никому не перепадет.

Казахстанцы достаточно умны и проницательны, им ли подпасть под влияние скороспелых нелепостей?! Они давно и умно дали всем знать, что знают толк в рациональном.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az