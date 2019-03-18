Акты геноцида, которые периодически совершались в отношении азербайджанцев, никогда не получали исторической оценки в международном масштабе, говорится в заявлении Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Эльмиры Сулеймановой, распространенном в связи с 31 марта — Днем геноцида азербайджанцев.

Обращение направлено Генеральному секретарю ООН, Совету Безопасности ООН, Верховному Комиссару ООН по правам человека, Верховному Комиссару ООН по правам человека, Верховному Комиссару ООН по делам беженцев, в Совет по правам человека ООН, в ЮНИСЕФ, в ЮНЕСКО, руководителям Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ и ряду других организаций.

Переселение тысяч армянских семей из Ирана и Турции в Карабах, Нахичевань, Зангезур, Эриванскую губернию и другие регионы, являющиеся историческими землями Азербайджана, начавшееся с XIX века, положило начало политике геноцида, этнической чистки и депортации, целенаправленно проводившихся более двух столетий ради изгнания азербайджанцев с их земель, подчеркнула омбудсмен.

Одной из самых ужасных кровавых составляющих частей этой политики стал совершенный в 1918 году геноцид азербайджанцев, имевший тяжелые последствия, напомнила Сулейманова. По ее словам, исторические факты свидетельствуют, что армянские националисты, ловко используя февральскую и октябрьскую революции 1917 года, под прикрытием большевистских лозунгов сумели реализовать свои замыслы.

«Начиная с марта 1918 года, вооруженные дашнакско-большевистские отряды и армянские националисты подвергли мирное азербайджанское население уничтожению лишь за национальную и религиозную принадлежность, людей заживо сжигали, были разрушены ценные исторические и культурные памятники, больницы, школы, мечети и кладбища», — напомнила она, отметив, что кровопролития, совершавшиеся 31 марта и 1-2 апреля в городе Баку и в других городах и уездах Бакинской губернии, приобрели массовый характер, дашнакскими формированиями было безжалостно уничтожено более 30 тысяч мирных граждан.

Вслед за этим с особой жестокостью были совершены акты геноцида и погромы в Шамахинском, Губинском, Кюрдамирском и Сальянском уездах, в Карабахском, Зангезурском, Нахичеванском, Эриванском, Ширванском, Лянкяранском и других регионах, подчеркнула омбудсмен.

Во время этих событий было полностью уничтожено более 70 сел Шемахи, убито семь тысяч человек. Как отмечено в исторических источниках, ещё в середине марта в Шамаху были отправлены 2000 армянских солдат и 60 машин с оружием и боеприпасами, что подтверждает заблаговременную подготовку к этому кровопролитию. Были разрушены и сожжены 122 деревни в Губинском уезде, около 40 деревень в Лянкяранском уезде, разграблено множество домов, убиты сотни невинных людей, в том числе, женщины и дети, говорится в заявлении.

«Несмотря на прошедшие годы, эти трагические события не забыты, они оставили кровавый след в памяти нашего народ», — подчеркнула Сулейманова.

После восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики и лучшего изучения нашего исторического прошлого выявлялись скрывавшиеся долгие годы реалии. Таким образом, события, сведения о которых ранее были искажены, стали более понятными, отметила она.

Лишь спустя 80 лет после событий 31 марта в подписанном Президентом Гейдаром Алиевым 26 марта 1998 года Указе «О геноциде азербайджанцев» этим ужасным событиям была дана политическая оценка, 31 марта объявлено Днем геноцида азербайджанцев, говорится в заявлении.

Проведенные в прошлые годы расследования выявили многочисленные новые факты и документы, свидетельствующие, что география кровавых акций, осуществленных армянскими националистами в марте-апреле 1918 года и в последующие периоды, является более обширной, а число жертв — многократно большим, отмечено в заявлении.

«В последний период были выявлены факты массовых убийств в Губе, совершённых армянскими националистами в 1918 году. Многочисленные человеческие останки и другие вещественные доказательства служат наглядным подтверждением вандализма убийц во время этих событий. Как напоминание о массовом убийстве людей на этой территории создан Губинский Мемориальный комплекс геноцида», — заявила Сулейманова.

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 96(1) от декабря 1946 года отмечено, что геноцид, нарушая права групп людей на жизнь, является одним из самых тяжких преступлений против человечности. Признаки преступления геноцида определены Конвенцией «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», принятой резолюцией Генассамблеи ООН 260(III) в декабре 1948 года. Она гласит, что актом геноцида являются преступные действия, совершенные преднамеренно с целью полного или частичного уничтожения какой-либо национальной, этнической, расовой, религиозной группы людей, отмечается в заявлении.

«История свидетельствует, что армянские националисты и в последующем не отказываясь от своих противоправных намерений, подвергали наших мирных соотечественников жестокому массовому уничтожению, пытались скрыть совершенные преступления посредством фальсификации событий», — заявила омбудсмен.

В результате проводимой армянской стороной с 1988 года очередной этнической чистки, агрессивной политики были оккупированы Нагорный Карабах и находящиеся за его пределами Лачинский, Кельбаджарский, Агдамский, Джабраильский, Физулинский, Губадлинский и Зангиланский районы, являющиеся территорией Азербайджана, 20% земель было оккупировано, 20 тысяч сограждан лишились жизни, более миллиона человек оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев, их права были в массовом порядке грубо нарушены. Армянские националисты также совершили акты геноцида и массово истребляли жителей города Ходжалы, а также сел Каркиджахан, Малыбейли, Гушчулар, Гарадаглы, Агдабан и других населенных пунктов, говорится в заявлении.

Международное право, в том числе, известные Резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года 822, 853, 874 и 884, Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 марта 2008 года «Положение на оккупированных территориях Азербайджана», Резолюция ПАСЕ от 2005 года номер 1416 и Рекомендация номер 1690, Резолюция Европейского парламента по Нагорному Карабаху от 23 октября 2013 года подтверждают, что оккупированные Нагорный Карабах и указанные семь районов являются неотъемлемой составной частью территории Азербайджана, напомнила Сулейманова.

«Но армянская сторона, как всегда, проявляя неконструктивную позицию, постоянно нарушает режим прекращения огня, создаёт препятствия для установления мира в регионе. Политика геноцида, направленная против азербайджанского населения, продолжается, приводя к гибели мирных людей, в том числе и детей», — подчеркнула омбудсмен.

Безнаказанность лиц, совершивших подобные деяния, противоречит принятым мировым приоритетам, принципам ООН, Целям устойчивого развития. Однако, несмотря на четыре постановления Совета Безопасности ООН и решения Организации Исламского Сотрудничества, ПАСЕ, Движения неприсоединения и других международных организаций, Нагорно-Карабахский конфликт по сегодняшний день не нашёл решения в рамках норм и принципов международного права, считает она.

Омбудсмен призвала каждое из государств и полномочных международных структур поддержать справедливую позицию Азербайджана, выразить солидарность и сплотить усилия в признании действий, совершенные против азербайджанцев 31 марта 1918 года, как акт геноцида.

Тяжким преступлениям против человечности должна быть дана политико-правовая оценка в международном масштабе, как акту геноцида, должны быть применены санкции, должны соблюдаться требования международных документов, заключает Сулейманова.

Minval.az