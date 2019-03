Индия не сбивала пакистанский истребитель F-16, в действительности, скорее всего, был сбит индийский самолет Миг-21. К такому выводу пришла расследовательская группа Bellingcat.

Сообщения об очередном обострении между Индией и Пакистаном в Кашмире поступили 27 февраля. Пакистан заявил об уничтожении двух индийских самолетов, а Индия — о потере Пакистаном одного самолета.

Эксперты изучили фотографии фрагментов F-16, якобы сбитый индийцами. Они обратили внимание, что на кадрах видно сопло, соответствующее двигателю Р-25, который ставили на самолеты Миг-21бис, передает агентство «Росбалт».

Кроме того, на эксплуатационном люке можно заметить серийный номер с буквами CU, которые используются для индийских модернизированных Миг-21бис. Все это указывает на то, что фактически на снимках изображена деталь индийского Миг-21.

Что касается другого фрагмента, который назвали частью двигателя F-16, «особого совпадения с F-16 найти также не удается», заявили в Bellingcat. Для сравнения специалисты проанализировали кадры с обломками Миг-21бис, сбитого в Хорватии в 1991 году.

«Пакистанский фрагмент куда больше похож на один из обломков Миг-21, чем на F-16», — резюмировали расследователи.

File picture of cross section of F16 engine and wreckage of downed Pakistani F16 jet pic.twitter.com/Mq78QkLTz9

— ANI (@ANI) February 28, 2019