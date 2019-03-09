87 человек пострадали в результате столкновения парома с китом в Японском море.

Морское млекопитающее врезалось в паром со 120 пассажирами, который направлялся к острову Садо, сообщает японское агентство Kyodo.

В результате  столкновения пассажиры получили травмы разной степени тяжести, а в хвостовой части корабля образовалась 15-сантиметровая трещина.

Minval.az