Кто в реальности стоит за провокационными играми вокруг депортации Фахраддина Аббасова?

Свою агентурную сеть создают спецслужбы большинства стран, и хотя списки агентов по понятным причинам держатся в строжайшей тайне, сам факт существования такой сети уже давно «секрет Полишинеля». Как и то, что среди агентуры, «контактов» и т.д. есть разные люди с разным потенциалом и, скажем так, «назначением». Есть влиятельные политики и информированные эксперты, с которым встречаются в неформальной обстановке, пьют кофе или коньяк, ведут осторожные беседы «вокруг да около» и пытаются выудить что-то интересное. Есть те, к кому продумывают «вербовочные подходы», где в ход идут и «медовые ловушки», и шантаж. Есть «агенты влияния», вроде того же Шредера, через которых пытаются воздействовать на политику.

А есть еще агентура во всех смыслах мелкая, «по случаю», вроде незадачливого жителя Краснодарского края, которого «по дружбе» попросили поснимать село в прифронтовом Тертерском районе, снабдив эту просьбу душещипательной легендой о «воспоминаниях детства» и «деревне, где моя мама жила до войны». И точно так же там, где не удается найти серьезного «агента влияния», пытаются раздуть до их масштаба мелких провокаторов, примерно так, как это делали и делают спецслужбы Армении с персонами вроде Аликрама Гумбатова и Фахраддина Аббасова.

Возможно, в начале своей карьеры мелких провокаторов на содержании армянских спецслужб они еще воспринимались Ереваном как персоны, с помощью которых здесь планировали создать на юге Азербайджана серьезные проблемы, а если получится, то запалить мятеж. Потом масштаб задач съежился до уровня «мелькнуть в прессе», затем пресса из завидной российской и европейской съехала на уровень армянской…

И вот теперь имена Фахраддина Аббасова и Аликрама Гумбатова вновь мелькают в новостях, но вряд ли в том контексте, который радует их самих. Напомним: Служба государственной безопасности АР (СГБ) 1 марта официально сообщила, что Фахраддин Аббасов депортирован в Баку, где его после задержания допрашивают соответствующие следственные органы. Он обвиняется по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 283.1 (сеяние национальной вражды) Уголовного кодекса АР. Мера пресечения — арест — была принята в отношении Аббасова судом Сабаильского района 14 июля 2018 года.

11 сентября того же года Фахраддина Аббасова, который называл себя «Фахраддином Аббосзода», арестовали в подмосковных Люберцах — по запросу Азербайджана. А в последние дни февраля правозащитники и журналисты начали бойко делиться тревожным новостями: Аббасов, дескать, «исчез» из СИЗО, где содержался, за ним пришли «какие-то люди» и забрали…Через несколько часов гаданий стало официально известно, что агент-провокатор армянских спецслужб Фахраддин Аббасов находится в Азербайджане под арестом.

И вот теперь в армянских СМИ активно тиражируется «обращение» другого агента-провокатора армянских спецслужб — Аликрама Гумбатова. Текст сумбурный, нелогичный и, скажем так, заставляющий сильно усомниться в адекватности его автора. Сначала господин Гумбатов уверяет, «азербайджанские спецслужбы при поддержке российских силовых структур», дескать, «выкрали» господина Аббосзода «из российского пенитенциарного учреждения». Затем понял, что ляпнул явно не то: некие темные личности не штурмовали СИЗО в Люберцах, получив в результате «сговора» или еще чего-нибудь план тюремных камер с отмеченным крестиком местоположением Аббасова. Затем принимается метать ядовитые стрелы в адрес РФ, где и было принято решение об экстрадиции Фахраддина Аббасова: « Фахраддин Абосзода всю свою политическую и журналистскую карьеру (даже после незаконного ареста) сохранял пророссийскую ориентацию, даже в самые тяжелые годы кризиса российской внешней политики защищал ее интересы». После чего обвиняет Кремль в «предательстве», называет выдачу Аббасова «позором для России» и тоном оскорбленной добродетели изрекает: «…Для сверхдержавы недостаточно иметь ядерное или любое другое оружие массового поражения, которым можно пугать кого-то, сверхдержава должна иметь свои ценности и идеи. По меньшей мере, сверхдержава не должна размениваться друзьями или, как принято говорить в России и в частности в Кремле, не должна “сдавать своих” в угоду мелких политических интриг или корыстных интересов тех или иных чиновников». И вообще, «выдача Россией неугодного алиевскому режиму политика – вопреки ожиданиям некоторых недальновидных российских политиков – не только не станет импульсом для выхода двустороннего сотрудничества на новый уровень, но и еще больше усилит антироссийскую политику Баку». Заканчивается же сей опус призывом «защитить Фахраддина Аббосзода», которому, ну разумеется, угрожают «пытки», а возможно, и «убийство».

Только вот в чем дело. Намеренно вынесем за скобки ироничные вопросы, уверен ли господин Гумбатов, что российские власти ну никак не разберутся в собственных интересах, если им вовремя не наябедничает живущий в Голландии на содержании у армянских кругов субъект. Важно другое. Все происходит как раз в те дни, когда новый виток провокационных игр, где главная роль отводится персонам вроде Аликрама Гумбатова и Фахраддина Аббасова, обозначил не кто иной, как Никол Пашинян, который прямо с трибуны парламента Армении начал тоном опытного доносчика намекать на «нацменьшинства в Азербайджане». Зная «бэкграунд» армянских спецслужб, в чьем послужном списке есть и заброска в Баку террористов из числа завербованных боевиков «Садвала» с заданием взрывать метро, и попытка создать в оккупированном Карабахе «военное училище», куда настойчиво призывали молодежь из числа талышской и лезгинской диаспор России, такой намек вряд ли был случайным. Начало подобных игр сулило новые денежные вливания, новые «акции» и прочие приятные вещи, и их господину Гумбатову совсем не хочется делить с господином Аббасовым. Это заявление Пашиняна прозвучало в феврале, но вполне возможно, что «мышиная возня» началась раньше. И драчка за подачки хозяев тоже. И вот что примечательно: как раз накануне ареста Аббосзода у него случился нешуточный конфликт… с Гумбатовым.

Напомним: как уже рассказывал об этом Minval.az, армянские спецслужбы создали в оккупированной Шуше «талышское радио», где, к примеру, на должности диктора трудится Мариэтта Варданян, выдающая себя в эфире за «хаджи Ильхаму Джафарзаде». Работой этого радио как раз и руководил Аббасов, предпочитая, однако, держаться в Москве. Но в июле 2018 года это радио внезапно напустилось…на Аликрама Гумбатова, которого обвинили ни много ни мало в работе на Азербайджан. Тут уже занервничал директор Института востоковедения Российско-Армянского (Славянского) университета профессор Гарник Асатрян, который в свое время привозил Аликрама Гумбатова в Ереван и организовывал ему здесь встречи.

И вдруг — вуаля! Аббосзода оказывается вместо высоких ереванских кабинетов в подмосковном СИЗО. «Талышское радио» с Мариеттой Вартанян в роли «хаджи Ильхамы» вмиг присмирело и более на Аликрама Гумбатова не «наезжает». А сам он потирает руки, а на страницах армянских СМИ старательно льет крокодиловы слезы по недавнему «сокорытнику», ой, то есть, миль пардон, «соратнику», призывает встать на его защиту и заодно мечет стрелы в адрес Москвы — с явным расчетом, что там сейчас «устыдятся» и для поддержания своего реноме усилят поддержку той самой платной агентуры, включая прежде всего самого Гумбатова. Который просто делает свой мелкий во всех смыслах гешефт, а уж на успехе или провале — не суть важно.

Только вот и Аликраму Гумбатову, и Бако Саакяну, и многим другим лучше бы вовремя обратить внимание на одно немаловажное обстоятельство. В случае с арестом Фахраддина Аббасова неожиданно для многих, и прежде всего для него самого, сработал «прецедент Лапшина». Этот незадачливый блогер-путешественник тоже не мог себе представить даже в кошмарном сне, что ему придётся отвечать за собственные действия, точнее, за демонстративное нарушение законов Азербайджанской Республики. Фахраддин Аббосзода – фигура покрупнее Лапшина, но теперь и он любуются бакинским небом в клеточку. И вот это уже недвусмысленное предупреждение и для Аликрама Гумбатова, и для Бако Саакяна, и для многих других. Обвинения и розыскные ордера Азербайджана, в полном соответствии с международным правом вообще и сотрудничеством правоохранительных органов в частности, срабатывают и в «третьих странах». Что же касается надежд на заступничество влиятельных игроков… лучше не забывать, что вся эта мелкая агентура была и остается для них «расходным материалом», который иногда полезнее в роли «политзаключенных» и «великомучеников», чем живых просителей и конкурентов. И да, это не та проблема, о которой можно подумать завтра.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az