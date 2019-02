Знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе обрушился с критикой на кинорежиссеров за то, что многие из них плохо понимают музыку. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечается, своим мнением он поделился в интервью для книги о его творчестве «Ennio Morricone: In His Own Words» («Эннио Морриконе: по его собственным словам»).

В частности, он вспомнил случай с режиссером Джоном Карпентером, который поручил ему написать композицию для фильма «Нечто».

«Он едва ли сказал мне одно слово», — отметил Морриконе.

