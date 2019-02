Шестерых сотрудников испаноязычного американского телеканала Univision задержали во время интервью с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Инцидент произошел 25 февраля. Съемочная группа во главе с ведущим Хорхе Рамосом записывала интервью с Мадуро в президентском дворце Мирафлорес. По словам Рамоса, Мадуро прервал интервью после того, как журналист показал ему собственноручно снятое видео с венесуэльцами, которые достают остатки еды из мусоровоза.

These are the images that @jorgeramosnews showed Nicolás Maduro and that caused Maduro to walk out of the interview, order the Univision team detained and their work confiscated. This is what Maduro does not want the world to see. pic.twitter.com/RmszSjmJBf https://t.co/ThJwilFYKV

— Univision News (@UnivisionNews) 26 февраля 2019 г.