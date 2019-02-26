Шестерых сотрудников испаноязычного американского телеканала Univision задержали во время интервью с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Инцидент произошел 25 февраля. Съемочная группа во главе с ведущим Хорхе Рамосом записывала интервью с Мадуро в президентском дворце Мирафлорес. По словам Рамоса, Мадуро прервал интервью после того, как журналист показал ему собственноручно снятое видео с венесуэльцами, которые достают остатки еды из мусоровоза.

Журналистам заявили, что правительство Венесуэлы не разрешает публиковать интервью. У них отобрали видеозаписи, камеры и мобильные телефоны. Съемочную группу удерживали во дворце Мирафлорес почти три часа. Затем журналистов отпустили, но не вернули им личные вещи. 26 февраля их должны депортировать из Венесуэлы, сообщил Univision.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что правительство страны «не поддерживает дешевые шоу».

Minval.az