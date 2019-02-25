27 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Азербайджан. В ходе двухдневного визита С. Зурабишвили проведет встречи с официальными лицами страны, обсудит актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Тем не менее, не исключено, что в ходе встречи могут быть затронуты вопросы, вызвавшие обеспокоенность, в первую очередь, азербайджанской общественности Грузии, а также затрагивающие интересы Азербайджана.

Еще в ходе предвыборной гонки, кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, выступая на встрече в Самцхе-Джавахетии, обещала, что в случае ее избрания примет в свою команду представителя армянского населения региона.

Во-вторых, Зурабишвили в ходе этой же встречи, заговорила о процедуре представления грузинского гражданства, отметив, что «до сих пор присвоение гражданства происходило только по решению президента. Один президент, являющийся моим оппонентом, предоставил гражданство очень многим туркам, однако грузинам не дал гражданство». После чего напомнила о своей роли в работе над новыми нормами Конституции, которые вскоре позволят гражданам Грузии параллельно иметь гражданство другой страны.

Помимо этого в последнее время в грузинских и армянских СМИ неоднократно упоминалось о возможности открытия абхазской железной дороги, которая восстановит прямое железнодорожное сообщение между Арменией и Россией. Это отвечает интересам официального Еревана, и он не замедлит обязательно воспользоваться дополнительной «лазейкой», дабы вырваться из транспортной блокады.

Одновременно упоминается о переговорах между Тбилиси и Москвой, касающихся закупки газа. Как ранее заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия, Грузия ведет переговоры с Россией, вероятно, закупит у России определенные объемы газа, что даст возможность сохранить энергобезопасность и энергонезависимость. Хотя Г. Кобулия признал, что переговоры с Россией сложные, требуют времени, тем не менее, данное заявление вызвало недовольство грузинской оппозиции.

Кроме того, недовольство азербайджанской общины Грузии, как и в целом, общественности Азербайджана вызвало открытие памятника армянскому боевику Михаилу Авагяну в селе Бугашен Ахалкалакского района Грузии.

Что следует ожидать от предстоящего визита Саломе Зурабишвили? Как считает экс-дипломат, политолог Фикрет Садыхов, при всей той шероховатости, возникшей в связи с предвыборными заявлениями Зурабишвили, президент Грузии хорошо понимает, что ключевую роль в регионе, в плане энергетического обеспечения, решения региональных вопросов, играет Азербайджан.

«Реальность заключается в том, что азербайджано-грузинские отношения носят характер стратегического партнерства. С Грузией у нас никогда не возникало серьезных проблем — ни территориального, ни межгосударственного характера. Тем более у нас нет серьезных разногласий по ряду вопросов международной повестки дня.

Хотя Грузия взяла курс на евроинтеграцию, вступление в НАТО, Азербайджан проводит иную политику, больше отвечающую нашим национальным интересам. Тем не менее, мы всегда с большим пониманием относимся к проблемам Грузии, ее внутриполитическому положению, ее роли в регионе, высоко ценим наши двусторонние отношения, которые складываются не одно десятилетие», — сказал Ф.Садыхов.

Как считает политолог, вряд ли вопрос установки памятника армянскому боевику станет главной составляющей повестки дня переговоров.

«Однако вопросы, связанные с факторами наносящими ущерб азербайджано-грузинским отношениям, несомненно, будут обсуждены.

Не сомневаюсь в том, что мы выскажемся, наша позиция достаточно прозрачна и ясна. Мы не скрываем своего отношения ко всему этому.

Мы знаем и том, что Зурабишвили в рамках предвыборной кампании делала отдельные реверансы армянскому населению Грузии. Все эти вопросы будут обсуждены в комплексе.

Сейчас они заявляют о том, что желают диверсифицировать поставки газа, подписать дополнительное соглашение с «Газпромом». Это их право. Но основным поставщиком является Азербайджан. И кстати, поставляем газ по достаточно доступной цене, вокруг которой было много разговоров, и было достигнуто компромиссное решение. Мы пошли на это, понимая сложности, которые испытывает Грузия в вопросе обеспечения энергии и газа», — заключил эксперт.

В свою очередь грузинский политолог Гела Васадзе считает предстоящий визит Саломе Зурабишвили в Азербайджан весьма положительной тенденцией.

«Очень хорошо, что эта визит состоится, учитывая то, что в последнее время, между нашими странами наблюдается не то что бы охлаждение связей,

а «реальные непонятки».

Если учесть, что пост, занимаемый Зурабишвили, в настоящее время является формальным, ее сегодня можно назвать супер-министром иностранных дел. Но несмотря на то, что Зурабишвили не принимает политических решений, все же выстроить коммуникации между властями наших стран ей под силу», — считает Г. Васадзе.

По мнение. эксперта, отношения между нашими странами не могут быть накалены, так как «мы являемся продолжением друг друга».

«Что касается сил, заинтересованных в порче отношений между Азербайджаном и Грузией, то лично я вижу в этом возможную игру Москвы. С другой стороны, нам нечего пенять на других, если мы сами виноваты в этом плане. Поэтому нам самим нужно решать свои проблемы», — резюмировал Г.Васадзе.

Бахтияр Сафаров

Minval.az