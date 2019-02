Иран осуществил первый запуск крылатой ракеты с подводной лодки в ходе военно-морских учений вблизи Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на иранские государственные СМИ сообщило агентство Reuters.

«На третий день … испытаний, подводная лодка иранского флота класса Гадир успешно запустила крылатую ракету», — говорится в сообщении.

Persian Gulf War Games: Iran Successfully Fires Missile from Submarine for First Time pic.twitter.com/XQipaMvWuy

— Fars News Agency (@EnglishFars) 24 февраля 2019 г.