Иран осуществил первый запуск крылатой ракеты с подводной лодки в ходе военно-морских учений вблизи Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на иранские государственные СМИ сообщило агентство Reuters.
«На третий день … испытаний, подводная лодка иранского флота класса Гадир успешно запустила крылатую ракету», — говорится в сообщении.
Persian Gulf War Games: Iran Successfully Fires Missile from Submarine for First Time pic.twitter.com/XQipaMvWuy
— Fars News Agency (@EnglishFars) 24 февраля 2019 г.
Указано, что в трехдневных учениях принимали участие более 100 судов.
В начале февраля Иран представил новую крылатую ракету с дальностью полета 1300 км во время празднования годовщины Исламской революции 1979 года.