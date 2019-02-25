Раввины требуют от репатриантов из стран, в прошлом входивших в состав СССР, сделать анализ ДНК, чтобы подтвердить свое еврейство, и предъявляют это как обязательное условие для регистрации брака.

Представитель института ИТИМ («Времена»), помогающего израильтянам в решении бюрократических проблем религиозного характера, сообщил о том, что в течение года к ним обратились с подобной проблемой порядка 20 пар, собирающихся пожениться.

В институте ИТИМ отмечают, что это уже становится тенденцией, и это не может не беспокоить.

«Так, к примеру, пара, готовившаяся вступить в брак, обратилась к нам после того, как в раввинатском суде им прямо заявили, что подозревают, что мать одного из них не еврейка. Согласно документам, которые были предоставлены раввинату, мать родила в довольно позднем возрасте, и это стало поводом поставить подлинность документов под сомнение, — заявил директор института ИТИМ, адвокат Эльад Каплан, передает израильское русскоязычное издание «Вести».

Основатель центра ИТИМ, раввин с докторской степенью Шауль Фарбер говорит, что раввинат ежегодно ставит под сомнение еврейство примерно 5000 репатриантов, и требует от них доказательств, подвергая документы сомнению. В данном случае речь идет не о гиюрах, а именно о людях, являющихся евреями по рождению.»К моему большому сожалению, тенденция носит массовый характер, — отмечает д-р Фарбер. – Я говорю не только о раввинах-ультраортодоксах, но и о раввинах религиозно-сионистского толка. И даже того, когда им предоставляют все необходимые документы, они могут сказать – мне они не кажутся убедительными, я хочу, чтобы вы сделали анализ ДНК на еврейство».

Генетический тест, позволяющий определить наличие «еврейского гена», передающегося по материнской линии через митохондриальную ДНК, был разработан в Израиле 2017 году. Митохондриальную ДНК наследуют дети обоих полов, но передать дальше следующему поколениям могут только дочери.

Однако, по словам д-ра Фарбера, за последние несколько месяцев были проведены дополнительные исследования, которые показали, что результаты данного анализа неоднозначны.

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