В Тиране сторонники албанской оппозиции прорвали полицейский кордон и попытались прорваться в здание, в котором расположен офис премьер-министра страны Эди Рамы, сообщает Reuters.

Как отмечается, сотрудник сил безопасности призвал протестующих к спокойствию. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ, так как сторонники оппозиции стали ломать двери здания металлическими прутьями.

В ходе акции протеста ранения получили шесть протестующих и два сотрудника полиции. Пострадавшие правоохранители были госпитализированы.

Из-за применения слезоточивого газа у многих возникли сложности с дыханием и стали слезиться глаза.

Президент Албании Илир Мета отметил, что граждане могут свободно протестовать, но не должны забывать про уважение государственных институтов.

Opposition protest in front of the Prime Minister Office turns violent. Protesters throw objects at police and try to enter the building #Tirana #Albania pic.twitter.com/fGtWdEobHC

— Antonio Çakshiri (@antoniocakshiri) February 16, 2019