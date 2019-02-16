В Тиране сторонники албанской оппозиции прорвали полицейский кордон и попытались прорваться в здание, в котором расположен офис премьер-министра страны Эди Рамы, сообщает Reuters.

Как отмечается, сотрудник сил безопасности призвал протестующих к спокойствию. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ, так как сторонники оппозиции стали ломать двери здания металлическими прутьями.

В ходе акции протеста ранения получили шесть протестующих и два сотрудника полиции. Пострадавшие правоохранители были госпитализированы.

Из-за применения слезоточивого газа у многих возникли сложности с дыханием и стали слезиться глаза.
Президент Албании Илир Мета отметил, что граждане могут свободно протестовать, но не должны забывать про уважение государственных институтов.

Minval.az