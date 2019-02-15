На полях Мюнхенской конференции по безопасности ожидается встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна. Вчера оба министра отбыли с рабочим визитом в Германию.

В преддверие ожидающейся встречи в Германии эксперты подчеркивают, что на данный момент отсутствует четкая формула урегулирования конфликта. Армянские эксперты не исключают того, «мадридские» принципы либо сняты с повестки дня, либо в документ были внесены изменения, дополняющие или же наоборот немного «подсокращающие» данный документ. Масла в огонь подлило и обнародование ранее «казанского» варианта урегулирования конфликта.

Экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров в беседе с Minval.az напомнил, что заявление, которое озвучил ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, очень значимое — с точки зрения оценки ситуации в конфликте.

«Пашинян отметил, что Армения не может обсуждать формулу «территории в обмен на мир». Но вначале давайте сделаем маленькую ретроспективу всего процесса урегулирования в рамках ОБСЕ.

Азербайджан в декабре 1991 года обратился в ОБСЕ за посредничеством в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. И было принято решение о созыве Минской конференции, в ходе которой будет определен политический статус Нагорного Карабаха.

Далее началась оккупация территорий со стороны Армении, ситуация изменилась. Фактически задача созыва конференции стала невозможной. Тогда и было принято решение об организации специальных переговоров, которые должны привести ситуацию к возможности открытия Минской конференции, в ходе которой будет рассмотрен вопрос статуса.

Вся деятельность Минской группы на протяжении этих лет, основной задачей или логикой, по которой был собран этот переговорный процесс, заключалась в необходимости созвать внеочередные переговоры, чтобы прекратить оккупацию, возвратить вынужденных переселенцев, и так далее», — рассказывает Зульфугаров.

По его словам, все эти годы МГ ОБСЕ была занята этими вопросами, но теперь возникла иная ситуация.

«Если в тот период все требования армян были сконцентрированы вокруг того, что необходимо решить проблему вокруг Нагорного Карабаха, предоставив им «независимость» или присоединить к Армении, как и еще дополнительную территорию, которая воссоединит их с Нагорным Карабахом, то сейчас армянское руководство и не скрывает, что их претензии увеличились в три раза. Так как территория самого НК составляет 4,4 тысяч кв./км., а площадь всех оккупированных территорий 16 тысяч кв./км. И фактически, заявление Пашиняна означает, что Армения не намерена участвовать в переговорах, касающихся освобождению оккупированных территорий Азербайджана», — продолжил наш собеседник.

Это, по его мнению, является официальным заявлением, в котором армянская сторона подтверждает свои территориальные претензии к Азербайджану.

«Стратегия армян и ранее была аналогичной. Но они это, по крайней мере, держали в секрете. А теперь Пашинян четко заявил о том, что у Армении есть территориальные претензии к Азербайджану, и все оккупированные территории, как он считает, не могут быть предметом переговоров.

И то, что сегодня наблюдается в армянских СМИ, это некий фон, который создается в преддверии того, как Азербайджан отреагирует на новую сложившуюся ситуацию.

По сути, характер конфликта изменился. Не существует проблемы так называемого Нагорного Карабаха, армянских сепаратистов. Сейчас существует попытка, — и это заявлено официально, — аннексии оккупированных территорий Азербайджана. И в связи с этим, в Азербайджане должна произойти переоценка позиций, с учетом той реальности, которую навязала нам Армения», — убежден Зульфугаров.

Экс-глава МИД считает, что позиция нашей страны не может существовать без отрыва от того, что говорится в Армении. Мы должны учесть заявление армянского премьера, отмечает он.

«Думаю, что все эти вопросы должны стать предметом обсуждения более широкой круга общественности Азербайджана. И следующим шагом является то, что подобные вопросы нужно поднять перед сопредседателями МГ ОБСЕ. Имеют ли они мандат для урегулирования этой ситуации? Происходит что-то новое — вооруженная агрессия против Азербайджана и официальные претензии на территорию, которая превышает площадь НК в три раза. И данная оккупация сопровождалась этническими чистками, международные структуры зафиксировали свыше 758 тысяч внутри переселенных лиц. Поэтому эти вопросы необходимо вначале обсудить с посредниками МГ ОБСЕ.

Кроме того, нужно поднять эти вопросы в ООН, обсудить законность или уместность претензий Армении на часть территорий Азербайджана. Может быть, все это регулируется иными параметрами. К примеру, как это предусмотрено в ст.51 Устава ООН (неотъемлемое право государств на индивидуальную или коллективную самооборону). Нужно это обсудить, и понять, как нам быть далее», — подчеркнул Зульфугаров.

Т. Зульфугаров согласен с мнением, что у карабахского конфликта нет иного решения, кроме силового. Так заявление армянского премьера не оставляет возможности для дальнейших переговоров.

«Ничего особого от ожидающейся встречи Мамедъяров-Мнацаканян не жду. Не думаю, что Мнацаканян скажет что-либо вне рамок того, что ранее озвучил Пашинян.

Мы все наблюдаем суть проблемы — они открыто заявили претензии на всю территорию, находящиеся под армянской оккупацией. Вначале они утверждали, мол, это «новая армянская республика». Но как бы они это не называли, нам необходимо скорректировать свою позицию, и назвать все своими именами. А то такие термины, как, к примеру, «непризнанный сепаратистский режим», звучат явно неуместно», — резюмировал наш собеседник.

Бахтияр Сафаров

Minval.az