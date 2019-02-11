В Лос-Анджелесе прошла 61-ая церемонии вручения «Грэмми». Список всех победителей опубликовали на сайте музыкальной премии.

Одни из главных наград «Грэмми» взяла песня This is America музыканта и актера Дональда Гловера, известного под псевдонимом Childish Gambino, пишет RTVI.



В борьбе за номинации «Запись года» и «Песня года» он обошел Дрейка, Леди Гагу, Кендрика Ламара и Post Malone.

This is America также получила призы за лучшее рэп-исполнение и музыкальный клип/фильм.

В номинации «Альбом года» победил Golden Hour кантри-исполнительницы Кейси Масгрейвс. Альбом вышел в марте 2018 года и занял лидирующие позиции во многих чартах по всему миру. Например, он занял первое место в американском Top Country Albums (Billboard) и британском UK Country Albums (OCC).

Ариана Гранде получила стауэтку за Sweetener в номинации «Лучший вокальный поп-альбом». Cardi B получила награду за лучший рэп-альбом (Invasion of Privacy).

«Лучшим новым артистом» признали британскую исполнительницу Дуа Липу. Лучшим сольным поп-исполнителем выбрали Леди Гагу с песней Joanne. В номинации «Лучший поп-дуэт/групповое выступление» победу одержали Леди Гага и Бредли Купер с песней Shallow (она также номинирована на Оскар).

Лидер гранж-группы Soundgarden Крис Корнелл получил премию «Грэмми» за лучшее рок-исполнение посмертно. Награду получили его дети. Корнелл покончил с собой в мае 2017 года после концерта в Детройте. Ему было 52 года.

61-я церемония вручения «Грэмми» прошла в спортивном комплексе Стэйплс-центр. Ведущей церемонии была Алиша Киз.

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