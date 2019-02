В Лос-Анджелесе прошла 61-ая церемонии вручения «Грэмми». Список всех победителей опубликовали на сайте музыкальной премии.

Одни из главных наград «Грэмми» взяла песня This is America музыканта и актера Дональда Гловера, известного под псевдонимом Childish Gambino, пишет RTVI.

