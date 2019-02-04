На днях в армянских, а позже и российских СМИ появилась информация о том что Армения по заключенному с Россией контракту приобрела истребители Су-30СМ. При этом российский «Коммерсант» упомянул, что боевые самолеты будут переданы Армении в 2020 году.

Корреспондент Минвала обратился за комментарием к военному эксперту, полковнику в отставке Шаиру Рамалданову, который сразу же отметил, что все сообщения о приобретении Арменией истребителей Су-30СМ не более чем очередной армянский блеф. По его словам, вероятнее всего, речь идет о размещении в рамках ОДКБ новейших истребителей на российской военной базе, расквартированной на территории Армении.

«Порой, все, что относится к этой базе в рамках коллективной безопасности, Армения присваивает себе, заявляя, мол, это вооружение принадлежит им, как это было в случае с комплексами «Искандер». Еще 2018 году упоминалось о том, что Армения планирует приобрести вышеупомянутые боевые самолеты. Потом все эти разговоры вокруг этой темы стихли, а сейчас эта тема поднята вновь.

Что произойдет в 2020 году, никто не знает. Во-первых, не подписано официальное соглашение. Во-вторых, Армения — не платежеспособная страна. За последний год они получили только 50 новейших российских автоматов. Помимо этого, Армения отстает

в графике выплат по кредитной линии, они не могут своевременно выплатить кредит. В армянских СМИ упоминалось о том, что на данный момент, выплаты по кредитам не превышают 60-70%.

Кроме того, Армения не может накормить своих военнослужащих. Премьер-министр Никол Пашинян ранее заявил, что необходимо время для того, чтобы питание солдат привести в нормальное состояние. Так же в СМИ упоминалось о том, что армянские солдаты ходят без нижнего белья. Учитывая все эти факты, каким образом может идти речь о приобретении современного вооружения?

И вообще, позиция Армения, «и нашим, и вашим», вызывает раздражение Москвы. Ереван прилагает все усилия для того, чтобы понравиться своим заокеанским хозяевам, это приводит к проблемам во взаимоотношениях в рамках ОДКБ. Армения для ОДКБ стала в определенной степени балластом. Именно из-за ее позиции на сегодняшний день ОДКБ осталась без генсека.

Периодически в Армении определенные силы поднимают вопрос о выводе российской военной базы. Иными словами, благодаря такой позиции официального Еревана, вряд ли такое серьезное вооружение может поступить в подчинение самой Армении.

Тем не менее, если даже и предположить, что Армения может приобрести эти боевые самолеты, то эти истребители в вопросе паритета с Вооруженными силами Азербайджана ничего не изменят», — подчеркнул эксперт.

Ш. Рмалданов напомнил также о том, что в рамках визита в Минск, президент Ильхам Алиев подписал меморандум, на основании которого Вооруженные силы страны получат новейшие системы ПВО. Сегодня Азербайджан может позволить себе приобрести любое современное вооружение и технику:

«Помимо этого Азербайджан усовершенствует системы отслеживания и контроля за воздушным пространством. Сегодня ВС Азербайджана способны отразить любую атаку даже современных средств с воздуха. И четыре Су-30СМ картину не меняют, все это рассчитано на внутреннюю аудиторию».

Напомним, что ранее в достоверности сообщения о приобретении Арменией СУ-30СМ сомневался и экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров, подчеркнув в интервью Minval.az, что это очередной пропагандистский ход.

Бахтияр Сафаров

Minval.az