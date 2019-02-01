Как уже сообщал Minval.az, с 1 марта Азербайджан поднимает цены на газ для Грузии — SOCAR Georgia Gas (грузинская «дочка» государственной нефтекомпании Азербайджана) объявила о повышении с 1 марта газового тарифа для коммерческих потребителей на 10,5% – до 0,95 лари, что почти вдвое превышает тариф для населения. Ранее, в начале января, аналогичное решение принял оператор распределительной газовой сети Тбилиси «Казтрансгаз» – тариф газа для юридических лиц также будет повышен на 10%, до 0,86 лари.

Хоть и в SOCAR Georgia Gas основной причиной подорожания цен связали с падением курса лари к доллару США, однако эксперты считают, что на самом деле данный шаг был вызван дипломатическим скандалом между Баку и Тбилиси, после установления в Ахалкали памятника армянского боевику — участнику геноцида азербайджанцев в Ходжалы.

Вместе с тем, радио «Эхо Кавказа» опросило экономистов и предпринимателей на тему влияния решения SOCAR на грузинскую экономику.

Так, по мнению экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, повышение тарифа для бизнеса нанесет чувствительный удар по кошелькам граждан.

«От газа зависят объекты питания, автотранспорт, кафе и гостиницы, то есть граждане получат круговой рост цен. Несмотря на то что в течение означенного периода драматических изменений курса лари не происходило, монополисты все же практически синхронно повысили тариф. Их можно понять – ситуация на валютном рынке нестабильна, и они пытаются создать для себя подушку безопасности», — сказал он.

Между тем повышение цен уже привело к протесту со стороны представителей практически всех видов бизнеса. Владелец пекарни Сосо Сибашвили заявил, что будет вынужден повысить цены на продукцию:

«Мы подождем пару недель и, думаю, повысим цены на хлеб. Хлеб является продуктом первой необходимости, и, думаю, граждане скоро почувствуют результат повышения цены на газ».

О том же говорит владелица кафе Хатуна Калабегашвили:

«Мы используем газ, и вся наша деятельность зависит от него. Конечно, мы будем вынуждены поднять цены, соответственно, это скажется на клиентах».

Вместе с тем некоторые грузинские эксперты сочли допустимым возобновление импорта газа из России, чтобы хоть как-то обуздать бесконтрольный рост цен на газ.

«На сегодня Грузия импортирует 99% зерна и электроэнергии из России, как и большую часть некоторых других видов продукции, однако вопрос с поставками газа стал сугубо политической темой. В то же время Грузия может импортировать до 200 миллионов газа по льготной цене 185 долларов за тысячу кубометров. Мы должны либо заявить, что отказываемся от импорта любых видов российской продукции, либо не создавать табуированных тем. Страна последовательно должна отстаивать свои интересы, в противном случае даже у стратегических партнеров появится соблазн воспользоваться ситуацией в свою пользу», – резюмировал Иосиф Арчвадзе.

Профессор университетов «Кавкасия» и «Сакартвело» Акакия Цомая, говоря о вопросе возобновления поставок российского газа в противовес азербайджанской госкомпании, ответил:

«Стратегическое партнерство требует взаимного доверия сторон. Если наш партнер предлагает нам газ по тарифу, превышающему стоимость газа России, это должно стать темой политических переговоров».

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