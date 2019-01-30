Воспользуются ли им в Ханкенди?

В Азербайджане вновь обсуждают программу развития регионов. В Баку состоялась конференция по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг., в работе которой принял участие президент Ильхам Алиев. По ее итогам президент подписал указ об утверждении «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах».

Конечно, затрагивались в ходе конференции многие темы. Говорили о льготных кредитах для предпринимателей, о рабочих местах. Прозвучали и цифры. Как подчеркнул в своей речи президент, за последние 15 лет экономика Азербайджана развивалась рекордными темпами, валовой внутренний продукт увеличился в 3,3 раза, промышленное производство — в 2,6 раза, сельское хозяйство — в 1,7 раза, экспорт — в 4,7 раза, валютные резервы — в 24 раза и составляют 45 миллиардов долларов. За тот же срок в Азербайджан было вложено около 250 миллиардов долларов инвестиций, причем половина из них — иностранные. Создано 2 миллиона новых рабочих мест. Заработная плата увеличилась в 7, пенсии — в 9 раз. Капитально отремонтированы или заново отстроены более 3 тысяч школ, построены и реконструированы 640 медицинских учреждений, в регионах создано 44 олимпийских центра.

Здесь нужен комментарий. Понятно, что столица — это, если угодно, «витрина» страны, ее «фасад». Но, в отличие от многих других стран, в Азербайджане процесс динамичного развития не ограничивается Баку — огромные перемены происходят и в регионах. Здесь строятся дороги, мосты, электростанции, возводятся промышленные кластеры и современные агрокомплексы. Новые школы, новые больницы и поликлиники, олимпийские центры — это тоже в подавляющем большинстве регионы. Развивается «региональный» туристический потенциал. На повестке дня — развитие ковроткачества, «шерстяного» животноводства и переработки шерсти.

Понятно, что такая работа требовала и требует многого. Это и изучение потенциала регионов, и продуманные программы, и многое другое. Но прежде всего нужны инвестиции. То есть деньги. Министр экономики Шахин Мустафаев привел свои данные: в 2014-2018 годах на развитие регионов Азербайджана было направлено 24,2 миллиарда манатов. По большей части в регионы реинвестируются доходы от нефти и газа (и да, для этого еще надо было реализовать свою нефтегазовую стратегию в далеко не комфортных для этого условиях). Свой «кусок пирога» в виде транспортной и социальной инфраструктуры, льготных кредитов, инвестиций и т.д. получили практически все регионы Азербайджана. И получат еще — уже от новой программы. Практически все — кроме Карабаха. Того самого Карабаха, где немногочисленному оставшемуся мирному населению остается только с завистью заглядывать «за поребрик». И осознавать при этом, что лозунгов о «самоопределении», «воссоединении» и «помощи диаспоры» предостаточно, а вот развития и денег на это самое развитие нет и не предвидится. Легальный частный бизнес во внеправовое пространство, да еще под угрозой войны, не идет и не пойдет. Диаспору можно «расколоть» на милостыню, вежливо именуемую «помощью», но не на инвестиции. Не говоря о том, что диаспора может вложить деньги в частные проекты, но не в развитие инфраструктуры. Для этого требуются инвестиции со стороны государства, даже если это, как в случае с Карабахом, страна-оккупант в лице Армении. А вот у нее денег нет и не предвидится.

Здесь надо поподробнее. Порой в политике появляются такие персонажи, у которых что ни слово, то перл. Никол Пашинян, без сомнения, из их числа. Его знаменитое «министров будем выбирать путем скандирования на площади», как оказалось, не последний шедевр. На днях Никол Воваевич заявил: «Мы будем реализовывать программу «Моя культура»… И первое, что сделаем, о чем я давно мечтал… Не дети будут приходить в музеи и галереи, а картины будут ездить в школы…». Чем поверг в шок специалистов: он вообще в курсе, как надо перевозить художественные произведения? Какие там требования к охране, к сохранению требуемой температуры, влажности и т.д.? Как он рассчитывает обеспечить все это в школе?

Прошло совсем немного времени, и Никол Воваевич вновь отличился. В интервью телеканалу РБК он, отвечая на вопрос, не планирует ли Армения присоединиться к странам, которые выступают за снижение энергозависимости от России и рассматривают такие проекты, как «Северный поток — 2», в качестве угрозы для собственной безопасности, мечтательно закатил глаза и изрек: «К сожалению, в Армении сейчас не строится «Северный поток — 2». А мы заинтересованы, чтобы в нашей стране тоже строили какой-то транзитный трубопровод, который бы транспортировал, например, газ или нефть из точки А в точку Б. Поэтому мы очень заинтересованы такими проектами». В самом деле, в силу географии именно по территории Армении проходит самый удобный путь от Каспийского моря с его нефтью и газу к Средиземному. Но свой шанс Армения банально упустила и сделала неверный выбор, устроив агрессию против Азербайджана и не успев вовремя помириться. Так что остается только мечтать о транзитных трубопроводах и деньгах. И понимать, что страна банально опоздала на поезд и вряд ли уже его догонит.

А теперь вот делать выбор надо уже немногочисленному оставшемуся в Карабахе мирному населению, от имени которого армянский политбомонд уже успел набить окружающим мозоли на ушах от повторения красивых слов типа «самоопределение» и т.д., а сегодня вопит что-то вроде «карабахцы не пойдут на территориальные уступки». Карабах — это не только персоны вроде Бако Саакяна, которые при первых же признаках «горячего сценария» (а он неизбежен в случае провала переговоров) Потому как Армения свой шанс уже упустила. Но вот у карабахцев есть возможность получить свой «кусочек пирога» от «нефтегазодолларов» вообще и новой программы развития регионов в частности. Просто после громких воплей о «самоопределении» надо действительно, пардон, не повторять с упрямством, достойным лучшего применения, затрепанные «кричалки», а, пардон, включить голову и действительно задуматься о собственном будущем. И определиться, чего именно хочется получить в ближайшее время с другой стороны линии фронта: ракеты от «Полонеза» или деньги на развитие. И не просто определиться, а заявить о своей позиции, используя Интернет, создать реальное движение в пользу примирения, присоединиться к «Платформе мира». Потому как если в Армении свой шанс на развитие уже упустили, то у Карабаха он есть. Пока еще не заговорили пушки.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az