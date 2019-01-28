Более 26 тысяч преступлений (26381) зарегистрировано органами внутренних дел по Азербайджану за 2018 год. Об этом было заявлено на состоявшемся в понедельник, 28 января расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел АР (МВД), посвященном итогам года.

При этом почти 85% зарегистрированных преступлений раскрыто, сообщает пресс-служба МВД на официальном сайте ведомства. Кроме того, в результате совместных с органами прокуратуры мероприятий раскрыто еще 332 преступления с давними сроками.

Противоправные действия, расследуемые в рамках полномочий органов прокуратуры и внутренних дел, составили 92,4%, из них почти 90% — это менее тяжкие преступления и не представляющие большой общественной опасности.

В целом, на долю тяжких и особо тяжких злодеяний приходится немногим более 24% от общего количества преступлений, покушений на убийства — 3,1%, умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью — 16%. Преступления против имущества составили 7,7% от общего числа, разбои — менее пяти процентов, угон автотранспортных средств — семь процентов, групповые преступления зарегистрированы в 2,2% случаев, преступления, совершенные в ходе семейных конфликтов — 4,5%. Внушительную часть зарегистрированных противоправных действий составляют мошенничества — 28%.

Благодаря горячей линии МВД («102») и своевременным оперативным действиям, по «горячим следам» раскрыто 1801 преступление, также предотвращено совершение 9435 противоправных действий. Технические возможности системы Təhlükəsiz şəhər («Безопасный город») позволили раскрыть 566 злодеяний, выявить 20,480 тысячи преступлений и задержать 90 автомобилей, числившихся в розыске.

Задержано 3794 человека, уклонявшихся от следствия, это на 11% больше, чем годом ранее. В целом работа уголовного розыска улучшилась и ее результативность оценивается в 74,5%. В частности, удалось обезвредить 869 групп, причастных к совершению 2277 преступлений. Ликвидировано пять человек, оказавших сопротивление сотрудникам полиции.

Помимо этого, в минувшем году из незаконного оборота изъяты 1,136 тонны наркотических средств, в связи с этим обезврежено 45 преступных групп. Уничтожено 138 тонн наркосодержащих культур.

Выявлены также 144 жертвы торговли людьми и четыре жертвы эксплуатации труда. К уголовной ответственности привлечено 28 членов 13 преступных группировок, промышлявших киднеппингом.

Minval.az