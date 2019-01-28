Президент Армении Армен Саркисян напомнил о себе. И не стал ограничиваться умильной пасторалью, о которой сообщалось в его официальном «Инстаграме»: глава государства провел воскресный день с ребятишками со своего двора. Накануне, по информации ереванских СМИ, президент Армении Армен Саркисян встретился с АкопомТер-Хачатуряном и другими новоизбранными членами Бюро Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» — АРФД. Поздравил, пожелал им удачи и, главное, выслушал их рассказ о завершившемся на днях Всеобщем конгрессе АРФД. По «горячим следам» форума руководителей дашнаков первым принял Бако Саакян. Затем — Армен Саркисян. И только потом, уже «вдогонку», с руководством «Дашнакцутюн» провел встречу премьер-министр Армении Никол Пашинян. Которому к тому же пришлось переступать через свою неприязнь к членам бывшей правящей коалиции. Возможно, конечно, такая очередность встреч — не более чем «протокольно-технические» тонкости. Но… Арман Саркисян как раз перед беседой с дашнаками в ответ на просьбу журналистов прокомментировать встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Давосе Саркисян заявил: «Во-первых, я не осведомлен о деталях этих встреч, и вообще, это не дело президента комментировать определенные встречи премьер-министра в сфере внешней политики». Для Саркисяна, который вообще-то глава государства, такое заявление само по себе нонсенс.

Конечно, при известной политической наивности можно поверить, что Армен Саркисян решил «не затрагивать тему». И даже вспомнить, что ему с самого начала предназначалась роль этакой «английской королевы», которая царствует, но не правит, что его реальные полномочия урезаны до предела и т.д. Наиболее проницательные вспомнили даже его визит в США летом 2018 года, после которого протокольная служба распространила фотографию: президент Армении возлагает венок к мемориалу Теодора Рузвельта, 26-го президента США. А сопровождает его немногочисленная делегация и…группа рейнджеров, отвечающих за порядок в национальных парках США. Потом, в октябре, последовал «блиц-визит» Армена Саркисяна в Москву. Владимир Путин его не принял — пришлось довольствоваться беседой с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Все это вроде бы подтверждает предположение, что Армен Саркисян — это почти что декоративная фигура, лишенная реальной власти.

Только вот еще больше прав на существование имеет и другое предложение: Армен Саркисян открыто дистанцировался от переговоров по Карабаху. Тем более что вокруг них в Армении возникло нешуточное напряжение. Эксперты и наблюдатели с возрастающей нервозностью пытаются получить ответы на вопросы: что происходит? О чем договариваются? Какой закулисный торг ведет Пашинян? Это беспокойство умело подогревается Москвой. Вслед за Тарасовым и Колеровым в «войну утечек» включился и формальный руководитель «Регнума» Виген Акопян. «Азербайджан и Армения выступают с взаимоисключающими заявлениями. Вплоть до того, что Баку утверждает, будто переговоры идут, а Ереван отрицает это. Не нужно верить заявлениям Азербайджана, но по этой теме нужны обсуждения, — намекнул он в беседе с ереванским «Спутником» тоном опытного доносчика. — Вижу, что идет некий процесс, есть геополитические центры, заинтересованные в ускорении переговоров. По их мнению, высокий рейтинг армянского премьера можно использовать для реализации тех или иных «непопулярных шагов»». Продолжают «информационную войну» и республиканцы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит непонятные поспешные встречи по вопросу «Арцаха», написал на своей странице в соцсети Facebook пресс- секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

Практически синхронно с этими заявлениями в Ереван прибыл и «президент Нагорного Карабаха» Бако Саакян. Вроде бы протокольный повод: Армения отмечает день армии, и Бако Саакович решил поучаствовать в возложении венков в пантеоне «Ераблур». Но какие переговоры и какие встречи он по ходу дела проведет в Ереване, можно только гадать. Тем более на фоне явно натянутых отношений с Пашиняном.

Наконец, в карабахской дискуссии активно участвуют и дашнаки. Напомним еще раз: форум АРФД, где было избрано новое руководство, которое принимал сначала Бако Саакян, потом — Армен Саркисян, и только после них — Никол Пашинян, проходил в оккупированном Карабахе. Именно на этом форуме, напомним, АРФД заявила: «Статус независимости и территориальная целостность, закрепленные в «Декларации независимости» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) и «Конституции» «Республики Арцах», нерушимы. АРФД выражает безоговорочную поддержку «властям» Нагорного Карабаха в вопросах социально-экономического развития, безопасности и территориальной целостности «страны» и выражает свою готовность продолжать взятые на себя обязательства».

Здесь бы, конечно, напомнить дашнакам, что оккупационный режим, созданный в Ханкенди, вместе с бумажками, помпезно именуемыми «декларацией независимости, «конституцией» и т.д., не признает ни одна страна в мире, включая Армению. В Ереване периодически инициируют процесс признания Карабаха, но каждый раз сворачивают на полпути, понимая, какой будет международная реакция. К тому же любое государство, и даже такое карикатурное «недогосударство», признается в определенных границах. А значит, надо было определяться и с судьбой по крайней мере окружающих бывшую НКАО районов Азербайджана, и с армянскими претензиями на другие азербайджанские регионы уже от имени Ханкендинских марионеток. А эти претензии существуют и охватывают обширные территории, включая земли бывшего Гирдыманского ханства. И даже в карабахской «конституции» прямо записано: «До восстановления территориальной целостности «Республики Арцах» и уточнения границ публичная власть осуществляется на территории, фактически находящейся под юрисдикцией «Республики Арцах»». Впрочем, на такие «детали», как уважение границ, международное право и вообще нормы цивилизованного поведения, в Армении привычно не обращают внимания не только известные своим радикализмом дашнаки, и это уж точно не сенсация. Важно другое: судя по многим косвенным признакам, в разворачивающуюся «карабахскую атаку» на Пашиняна встраиваются и дашнаки, и президент Армении Армен Саркисян. У него, конечно, не самый выигрышный для политика имидж «декоративной фигуры» без реальных полномочий, но еще летом 2018 года армянские наблюдатели обсуждали обострившуюся конкуренцию между ним и премьером за влияние на внешнеполитический курс Армении. Тогда же распространились совсем уж удивительные слухи: как уверенно заявляли многие источники, именно Армен Саркисян будет главным «переговорщиком» Армении по Карабаху и даже намерен приехать ради этого в Баку! Дальше разговоров тогда дело не продвинулось, но сам факт появления таких утечек говорит о многом. Более того, изрядную информацию к размышлению дает и другое. Саркисян, напомним, ездил в Карабах в разгар волнений в Ханкенди. А во время своего блиц-визита в Москву обсуждал с Лавровым и Карасиным судебный «наезд» на генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Так что недооценивать его явно не стоит. И если теперь Армен Саркисян решил окончательно выйти из тени и принять участие в «карабахской атаке» на Пашиняна, то Николу Воваевичу есть о чем переживать. Тем более что Саркисян, что бы там ни говорили, глава государства. И еще последний представитель «карабахской» команды во власти. А значит, в случае чего как минимум может сыграть ту же роль, что и вице-президент СССР Янаев с трясущимися руками во время путча ГКЧП — фигуры, при помощи которой государственному перевороту по силовому или «ползучему» сценарию придается внешняя легитимность. И на фоне все более отчетливого желания Москвы сорвать наметившееся продвижение в переговорах по Карабаху эту «мышиную возню» на уровне президента Армении как минимум не стоит недооценивать.

Другой вопрос, что с учетом реального расклада сил, и правового, и военного, больше всех рискует в случае срыва переговоров сама же Армения. У Азербайджана достаточно сил для восстановления своей территориальной целостности военным путем, если переговоры будут сорваны в очередной раз. Вряд ли Армен Саркисян об этом не в курсе. Скорее у него другие приоритеты. Точнее даже, не у него, а у тех «внешних игроков», которые сделали на него ставку. Будем реалистами: самостоятельные политические игроки в «форпосте» — это примерно то же самое, что проповедники семейных ценностей на улице «красных фонарей». Появиться могут, но успеха иметь не будут .

Нурани, политический обозреватель

Minval.az