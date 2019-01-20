Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы отмечает наличие определенных групп, пытающихся под воздействием исходящей извне пропаганды и других факторов создать противостояние в стране.

«Определенные группы в стране под воздействием зарубежной пропаганды и других факторов, с целью достижения собственных корыстных целей, пытаются создать противостояние в Азербайджане, прибегая, в том числе, к организации и проведению митингов», — заявил М.Гурбанлы в воскресенье журналистам.

По его словам, важнейшей задачей руководства страны сегодня является освобождение территорий Азербайджана от армянской оккупации, а также обеспечение благосостояния азербайджанского народа.

«Азербайджан является демократическим государством, где каждый, в том числе и политические группы, имеют возможности довести свое слово до широкой общественности. Необходимость использования митингов в этих целях ушло в прошлое», — отметил М.Гурбанлы.

Глава Госкомитета подчеркнул, что проведенный накануне оппозицией митинг на стадионе «Мэхсул» еще раз продемонстрировал отсутствие интереса населения страны к подобным акциям.

«Там собираются одни и те же люди для озвучивания одних и тех же мыслей, повторяя сказанное неоднократно ранее. Народ никак не реагирует на это, так как ничего нового они не говорят», — сказал М.Гурбанлы.

Minval.az