Экспертное сообщество Азербайджана и Армении продолжает подводить итоги встречи глав МИД, состоявшейся накануне в Париже при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как ранее сообщал Minval.az, в итоговом заявлении посредники подчеркнули факт, связанный с обсуждением министрами широкого круга вопросов, связанных с урегулированием карабахского конфликта.

При этом упоминается о достигнутой между главами МИД договоренности, связанной с необходимостью принятия конкретных мер по подготовке населения к миру. Министры и сопредседатели рассмотрели последующие шаги на пути возможного саммита между лидерами Азербайджана и Армении, чтобы дать импульс динамике переговоров, говорится в заявлении.

Кроме того, сопредседатели подчеркнули важность возможных взаимовыгодных инициатив, направленных на реализацию экономического потенциала региона. К тому же посредники планируют встретиться с лидерами двух стран в ближайшее время.

«Дорога к миру потихонечку открывается. И это, прежде всего, проверка для Армении — готова ли она к миру или еще нет? Если не готова, это даже лучше, если она была бы готова — как бы это парадоксально не звучала. Армения в условиях установления прекращения режима огня, находится в проигрыше. В тот момент, когда армяне маршировали в Ханкенди и в Ереване, это придало им определенные симпатии в определенных кругах. Сейчас выясняется, что на самом деле армяне оказались в проигрыше», — поделился мнением в интервью сотруднику Minval.az политолог Расим Агаев, подводя итоги встречи министров в Париже.

Эксперт напомнил о том, что с Азербайджаном нужно было давно договариваться, жить в мире:

«Фактически, армяне лишились лакомого кусочка – Баку, где проживало много лиц армянской национальности, которые сейчас бы катались как сыр в масле. Вместо этого их погнали в Карабах, где они мрут с голоду, а потом — в Ереван, откуда они даже не знают, куда бежать далее. Кроме разграбленных оккупантами территорий Азербайджана, они ничего не приобрели. А мы возвращаем свои собственные территории. Да, тогда мы оказались не готовы к войне, и причины тому были, а именно — масса внутренних вопросов и бездарная оппозиция. Но в результате наша позиция стала понятной на международном уровне. Мы хотим возвратить наши земли, а Армения говорит, что мы будем завоевывать территории. Это становится непонятным для международного сообщества».

По словам Р.Агаева, повышенный интерес великих держав к региону способствует лучшему пониманию позиции официального Баку:

«Армяне не могут этого не чувствовать. Все эти армянские бандиты, радикалы разошлись, состарились, они ничего не дали. Кто-то из них разбогател, занимаясь грабежом на оккупированных территориях Азербайджана. Но это не решение национального вопроса. Армянам нужно решать свои национальные вопросы, а они пролегают через взаимопонимание с соседями. Одной любви с Ираном недостаточно, Армении нужно было решать свои вопросы с Турцией, а теперь и с Азербайджаном. Отмечу, что и с Грузией у Еревана есть сложности, несмотря на то, что Грузия с пониманием относится к Армении со своими транспортными возможностями. Однако Грузия не может дать Армении то, что может дать Азербайджан и Турция».

Как считает эксперт, постановка вопроса о мире подчеркивает более выгодную позицию официального Баку. Азербайджан садится за переговорный стол с более понятным положением, чего нельзя сказать про Армению.

«Что они могут сказать? Мол, не возвращаем территории? Впереди нас ожидают очень интересные переговоры, но к сожалению, очень мало информации, и это понятно. Азербайджанской общественности нужно проявить больше интереса к процессу, начавшемуся в Париже».

По словам нашего собеседника, все это вряд ли будет однозначно приветствоваться в Армении, где наблюдается очень сложная обстановка политическая обстановка, ведется жесткая борьба за власть. И такого рода решения могут быть использованы для того, чтобы «поднять» населения:

«Если в Азербайджане ситуация достаточно стабильная, какие бы претензии не предъявляли друг другу политические лидеры, наша страна более чем готова принять любое решение, и любое решение, которое будет принято, означает возврат территорий, пуст даже частичный. Об Армении то же самое сказать нельзя, так как фактически возвращение за стол переговоров противоречит основному принципу политического движения в Армении».

Помимо этого, политолог отметил, что в Армении все решалось с помощью войны, так как это популистская и националистская Республика, что, несомненно, является главным препятствием для установления мира между нашими странами:

«Политическим лидерам Армении будет нечего сказать своему народу. Зачем нужно было заваривать эту кашу с Карабахом, предъявлять территориальные претензии? Армении придется отказаться от многих постулатов своей идеологии, давно уже ставшей национальной. Так что это серьезный вопрос для и Армении, и для Азербайджана тоже. У нас тоже есть силы, которые по-своему будут интерпретировать возможные решения. Тут есть свои максималисты. Но у Азербайджана более преимущественное положение — Армения находится в очень критической ситуации с точки зрения стабильности. Факт остается фактом. «Победившая» в войне Армения, якобы добившаяся преимущества, столкнулась с ситуацией, когда граждане покидают свою страну. Зачем нужно было завоевывать чужие территории, предъявлять территориальные претензии, если армяне считают, что им более выгодно проживать в той же России или на Западе?».

Как считает эксперт, политические силы Армении подталкивает к миру не желание достижения согласия с Азербайджаном, а вынужденные обстоятельства, которые ведут армянский народ к разочарованию:

«Кто бы там не пришел к власти, он будет вынужден объяснить гражданам, для чего все это было нужно, ведь, если бы не карабахский конфликт, Армения добилась большего с точки зрения социального развития, чем сейчас. А в настоящее время из всех республик Южного Кавказа, именно Армения оказалась в отчаянном положении» .

Бахтияр Сафаров

Minval.az