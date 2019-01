В Париже начались переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Встреча проходит при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Happening Now: The meeting between the FM #ElmarMammadyarov and acting FM of Armenia Zohrab Mnatsakanyan with the participation of the @OSCE MG Co-Chairs and Personal Representative of the OSCE Chairman in Office has just started pic.twitter.com/Z2pcFBPq0R

