У военных успехов много слагаемых. Это и «матчасть», и эффективность командных «цепочек», и слаженность, и продуманные планы операций… Далеко не на последнем месте — важность «стратегической инициативы». Впрочем, последнее правило касается не только армии. Хорошо, если ты сумел навязать противнику свой план действий и заставляешь его реагировать на твои шаги, а не наоборот. Куда хуже, если реагировать приходится тебе. И совсем плохо, если внятной реакции не получается.

Вот и в Армении все еще не могут решить, как реагировать на недавний шаг Азербайджана — замену армии на пограничников на одном из участков государственной границы с Арменией. Недавно на этот счет высказался в беседе с журналистами начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян.

Сначала Давтян попытался успокоить общественность: «На ситуацию это не повлияло ни положительно, ни отрицательно…». Затем добавил, что этот процесс односторонний, армянские же ВС продолжают выполнять стоящие перед ними функции. А затем решил удариться в дипломатию и сообщил: мол, армянская сторона будет приветствовать возможные переговоры по поводу определения границы с Азербайджаном, а также совместной организации службы в целом, «как это принято на государственной границе».

Здесь, конечно, надо бы напомнить господину Давтяну: прежде всего на государственной границе принято эти границы признать и не нарушать. В случае с Арменией — отказаться от претензий на азербайджанские земли, вывести войска из захваченных земель на собственную территорию или, как выражаются сегодня в той же Украине, «за поребрик», а потом обсуждать с Азербайджаном вопросы совместной охраны государственной границы.

Теоретически, конечно, можно усмотреть за этим заявлением Давтяна признаки смены настроений в Ереване, трактовать его как шаг к нормализации отношений с Азербайджаном, пусть маленький, но все же, и т.д. и т.п. И закончить эти оптимистичные рассуждения выводом, что надо, мол, ответить на инициативу Еревана, выразить готовность к переговорам и т.д.

Только вот для того, чтобы увидеть за заявлениями Давтяна нечто позитивное, нужны слишком уж розовые очки. Потому как, прежде всего, высказал свою «инициативу» Артак Давтян вскоре после очередной провокации армянской стороны. Напомним: днем 6 января, как сообщила Госпогранслужба Азербайджана, подразделения ВС Армении на участке пограничного боевого пункта вблизи села Кемерли Газахского района обстреляли из снайперского оружия «SVD» калибром 7,62 миллиметра экскаватор, на котором гражданское лицо занималось инженерными работами на расстоянии 450 метров от государственной границы. Пули угодили в ковш экскаватора и повредили правое стекло кабины. Пострадавших, к счастью, нет.

Несколько недель назад в СМИ и соцсетях активно обсуждали историю армянского юноши, умственно отсталого, не умеющего ни читать, ни писать, которого тем не менее призвали в армию: что делать, дефицит призывников заставляет не брезговать и таким «контингентом». Но все же вряд ли таких призывников в армянской армии допустят к снайперским винтовкам. Не говоря о том, что отличить экскаватор с ковшом от танка должно быть по силам не только выпускникам военной академии. А стрелять по гражданским целям не принято не только на границе — в цивилизованном, конечно, обществе. Даже если азербайджанские инженерные работы на собственной территории изрядно нервируют ереванское командование. Пожалуй, одного только «сопоставления новостей» в весьма короткой перспективе достаточно, чтобы понять: никаких позитивных политических подвижек за заявлением Давтяна не кроется. Более того, дело обстоит как раз наоборот. Что показывает комментарий начальника Генштаба ВС Армении по поводу того же инцидента с обстрелом экскаватора. Давтян в ответ на просьбу прокомментировать заявление ГПС Азербайджана бухнул: оказывается, Ереван предлагает внедрить механизмы расследования инцидентов на границе, однако Баку отказывается. «Мы можем внедрить международные контролирующие механизмы, и пусть по каждому такому случаю осуществляется международное расследование. Установим виновных», — разглагольствовал Давтян, по версии которого, каждый раз армянская сторона об этом заявляет, но получает отказ от азербайджанской стороны. В общем, что ни заявление, то перл. Учитывая и общую ситуацию, и расклад сил, Армении надо бы всеми силами избегать инцидентов на линии фронта, за которые ей вполне может «прилететь». И станут ли за нее «впрягаться» союзники, проверять методом тыка слишком рискованно. В таком случае найти и наказать виновных в обстреле гражданской техники на чужой территории прежде всего надо самой же Армении. Но если там заводят разговор о «механизмах расследования», то здесь надо поподробнее. Потому как установить эти самые «механизмы расследования» Ереван предлагает не на государственной границе Азербайджана и Армении, а на линии фронта в Карабахе. Которую усиленно именует «границей». В Азербайджане тогда вполне обоснованно возразили: подобная инициатива, во-первых, представляет собой «косметическую меру». Во-вторых, она «заморозит» линию фронта в нынешнем состоянии. А конфликт надо не «замораживать», а решать, причем решение, как того требует международное право и резолюции СБ ООН, должно начаться с вывода войск. Наконец, показательно, что появилась эта инициатива с армянской стороны уже после апрельских боев, когда стало понятно, что линия фронта может меняться силовым путем не только в ползу Армении. Пока в Ереване были уверены в собственном военном превосходстве, подобных инициатив там не выдвигали. Но если теперь Давтян вновь заговорил о «механизмах расследования», это уже повод задать вопрос: а где именно он предлагает разместить пограничников, предварительно договорившись с Азербайджаном? Только на ненарушенных участках государственной границы Азербайджана и Армении? Или же армянские пограничники, по расчетам Давтяна, появятся и в Карабахе, и самое главное, Азербайджан должен будет на это согласиться? Нечто подобное существует в оккупированных грузинских Абхазии и Южной Осетии. Но если так, то, как бы это повежливее, не слишком ли самонадеянно со стороны Давтяна выдвигать такую инициативу и еще рассчитывать, что в Баку на это согласятся? Судя по всему, в армянской армии «напряженка» с общим уровнем IQ не только среди призывников.

Пожалуй, одного только этого достаточно, чтобы задать вопрос, имеет ли вообще смысл реагировать на заявление Давтяна, если от него отдает дешевым политическим шулерством. Но «странности» происходящего этим не исчерпываются. Прежде всего, напомним такую азбучную истину: глава генштаба в нормальных странах занимается сугубо военными делами. А вот решать, где будет стоять армия, где — пограничники, а где — внутренние войска, уже за пределами его компетенции. Такие вопросы должен решать верховный главнокомандующий. Высказывать инициативы такого уровня тоже положено ему, а не армейскому начальству. То, что с субординацией по ту сторону линии фронта не очень, честно говоря, давно не новость. Достаточно вспомнить хотя бы попытки армянских официальных пиарщиков выдать за «ознакомительную встречу» четырехчасовые переговоры глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей МГ ОБСЕ. Но это как минимум повод задуматься, с кем по ту сторону линии фронта вести переговоры, если начальник генштаба выдвигает инициативы, выходящие за рамки его компетенции.

И самое главное, Армения, напомним, не обладает своим «пограничным суверенитетом». Ее границы с Ираном и Турцией и даже КПП в международном аэропорту «Звартноц» контролируют не армянские, а российские пограничники. И это уже повод задуматься, с Ереваном или с Москвой надо бы обсуждать касающиеся Армении пограничные вопросы. И не только пограничные, кстати говоря, потому как нынешняя степень зависимости Еревана от Москвы уже не позволяет относиться к Армении как к полноценному независимому государству.

Так что пограничная инициатива Давтяна обернулась в реальности оглушительным конфузом. И да, это конфуз не только лично господина Давтяна.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az