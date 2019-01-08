Сегодня в Азербайджане стремительно развивается туристическая отрасль, которую по праву можно считать самой доходной – после нефти и строительного сектора. Тем более что визовый режим упрощен, и потому мы рассчитываем на значительное увеличение количества туристов, желающих насладиться историей, природой, архитектурой и, естественно, богатой кулинарией нашей древней гостеприимной страны.

Немного статистики

Согласно сообщению Государственного агентства туризма, в январе-октябре 2018 года численность приезжих из стран Ближнего Востока составила 330 тысяч человек, что на 42 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство из них приехали из Саудовской Аравии, Израиля и Кувейта.

В январе-октябре первое место по числу туристов в Азербайджане заняли граждане России — 752 тысячи человек, что на 3,3 процента больше, чем в прошлом году. Доля российских туристов составила 31 процент.

За 10 месяцев этого года общий турпоток в страну вырос на 6,1 процента — с 2,277 до 2,416 миллиона. Согласно прогнозам, в 2019-м году этот поток удвоится за счет граждан Индии и Пакистана.

В связи с требованиями времени и набирающей обороты численности туристов в стране стремительно развивается сеть различных отелей и хостелов, соответствующих самым разнообразным вкусам клиентов. Так же растет и количество гидов, представляющих информацию о культуре, истории, природе и архитектуре страны. И армия этих гидов постоянно растет.

Цены на услуги – самые разные, прежде всего, все зависит от информационной раскрутки самого гида: чем круче метод работы, чем безупречнее уровень знаний, образования и культуры (яркий пример – Фуад Ахундов), тем больше народу будет в его группах и, соответственно, заработок будет немалым.

С другой стороны, большую роль в этом бизнесе играет инициатива, и многие стихийные гиды широко пользуются ею, постепенно завоевывая аудиторию: тут и фото и видеосъемка с постановочными жанровыми сценами в национальных костюмах, и мистические истории «о домах с призраками» в Баку. Мало ли что можно придумать – главное, было бы интересно, ярко и эпатажно.

Но таких профессионалов сегодня немного, и далеко не каждый сегодняшний гид – профессиональный историк. В основном, услуги гидов предоставляют люди разных профессий (и зачастую с невысоким уровнем знаний иностранных языков), желающие просто подзаработать на волне «туристической эры». А для этого особых стараний не нужно: открыл Википедию, прочел короткую информацию о том или ином историческом объекте или местности, куда повезет желающих, договорился с тем или иным рестораном или кафе (за свою «долю», естественно), снял автобус – и вперед, за получением удовольствий и дивидендов. Как говорится, и сам погулял, отдохнул, и туристы довольны. Да еще и деньги в кармане шелестят. Чем не жизнь?

Под солнечным небом Италии вам «гид» оторвет гениталии

Причем такая «гидовая» тенденция сегодня наблюдается во всех туристически активных странах мира – даже несмотря на высокие штрафы, грозящие лицам, занимающимся незаконной коммерческой деятельностью.

В качестве показательного примера можно привести поездки автора заметки в Италию, где приходилось буквально отбиваться от подобных предложений, звучавших на многих языках мира. Гиды эти, как правило, собираются как в аэропортах и на вокзалах, так и около исторически важных объектов (Колизей, собор св. Петра, Римский Форум, Ипподром Чирко Массимо и т.д), и буквально рвут туристов из рук друг у друга. Нередко споры за клиентов переходят в самые настоящие потасовки, где без вмешательства полиции не обойтись. Данный пример описывает гидов «стихийных», спонтанно собирающих группы. Более «продвинутые» работают исключительно через интернет (и оплату, соответственно, получают через карту). В Риме удалось поговорить с несколькими русскоязычными «стихийными» гидами, бывшими гражданами России и Украины, рассказавшими о своей работе в Италии, как о доходной и интересной. Достаточно базовое знание языка, а группу можно набирать и из русскоязычных туристов, коих великое множество. Просто нужно уметь завоевать свое место «под итальянским солнцем» (то есть, ужиться в среде коллег и научиться лавировать).

На самом деле, с Италии очень четкое законодательство в отношении работы гидов и перевозчиков – на все эти виды деятельности нужна обязательная лицензия. Можно воспользоваться услугами обычных гидов и туристических сопровождающих. При этом частные гиды обладают лицензией одного типа, а туристическим сопровождающим требуется лицензия своего собственного типа. Также в турсекторе работают лицензированные водители.

Конечно, существуют гиды, обходящие закон стороной и работающие без лицензии (как было описано выше). Ведь сама по себе лицензия не является гарантией качественного и интересного тура, однако одно она точно гарантирует – это отсутствие неприятностей с полицией, которая порой не стесняется проверять наличие документов у гида прямо в ходе экскурсии. Штрафы за ее отсутствие могут доходить до 1500 евро. Экзамены (письменный и устный) для получения лицензии гида сдаются в муниципалитетах в тех провинциях, где гид планирует осуществлять свою деятельность. На экзамене тестируют знания истории, искусства, географии, экономики региона, а также осведомленность в итальянском законодательстве в области туризма. Без всего этого «багажа» лицензию не выдадут и заниматься деятельностью гида строго-настрого запретят.

В Азербайджане, ка выяснилось, нет никакого механизма, который помог бы поставить систему работы гида на «официальные» колеса. В выдаче лицензий госсектор почему-то пока не заинтересован.

Сотрудник издания Minval.az задал несколько вопросов главе Ассоциации туризма Азербайджана Нахиду Багирову. В частности, мы спросили, почему государственный сектор закрывает глаза на столь доходную сторону туристического бизнеса как выдача лицензий-сертификатов гидам и отсутствие налогов в этой сфере.

— Судя по пассивному отношению к проблеме, государство пока вопрос решать не собирается. Но со стороны Ассоциации туризма Азербайджана работа в этом направлении ведется. Мы проводим курсы и тренинги, наши партнеры обучают языкам экскурсоводов, турменеджеров, отельеров и гидов. К примеру, не так давно мы подписали меморандум с институтом при посольстве Китая, мы проводим аналогичную работу с культурными центрами арабских стран, к примеру, при посольстве Египта. Языковые курсы рассчитаны на 6-месячный срок. Курсы экскурсоводства при Ассоциации Туризма в Азербайджане 3-месячные, платные, потому что мы – НПО, а не госструктура. Желающим обучаться эти курсы обходятся в районе 300 манатов. На счету Ассоциации уже 6 выпусков экскурсоводов, очень много студентов получили сертификат. Мы проводили тщательный отбор среди этих людей, проверяли навыки в образовании и эрудиции, уровень знаний языков. И сегодня около 30% грамотных экскурсоводов в стране – выпускники Ассоциации туризма. Кроме того, при нашей Ассоциации функционирует Комитет по работе с гидами. Что касается диапазона цен на услуги гидов, то четкого ответа дать нельзя, так как у любой официальной компании, занимающейся туристическим бизнесом, своя ценовая политика. Существуют гиды класса А, много лет работающие в этом бизнесе, имеющие прекрасные навыки, колоссальный опыт, и выпускнику, год назад получившему сертификат, невозможно тягаться с такими корифеями.

Уголовник Ровшан, тюремщик-наркоман Алик и прочие чудеса «мафии стихийных гидов»

В ходе беседы сотрудник Минвала рассказал главе Ассоциации туризма также и о письме, пришедшем в нашу редакцию, автор которого, маскируясь то под продавца сувениров, то под гида проводил собственное журналистское расследование ситуации, сложившейся сегодня на пятачке около Девичьей Башни, где развернул свои щупальца спрут так называемой туристической мафии, управляемой неким «Эльшадом» (во всяком случае, по словами автора письма, именно под этим именем он представляется иностранным гостям. «Эльшад» (по информации местных жителей, хорошо с ним знакомых и утверждающих, что на самом деле его зовут Ровшан) известен как беженец из Карабаха, неоднократно судимый уголовник. В главных подручных помощниках у него некий Эльнур, представляющейся гостям как Айдын или гид «Алик». Согласно информации, Айдын — бывший офицер охраны тюрьмы-колонии, где сидел Эльшад (там они и сдружились) — человек психически неуравновешенный, играющий роль личного телохранителя и надсмотрщика за местом от главаря группы Эльшада-Ровшана. Автор письма отмечает, что эти люди повесили поддельные удостоверения гидов или рекламных представителей туркомпании (что уже попадает под гриф Уголовного Кодекса Азербайджана), на самом деле таковыми не являясь. Кроме того, люди эти явно монополизировали этот доходный участок, и старательно «выжимают» с него гидов более профессиональных (пусть и не лицензированных), и продолжают засорять мозги иностранным гостям липовыми «сведениями» об истории и культуре нашей страны.

Н. Багиров отметил в свою очередь, что к таким письмам следует относиться с осторожностью, так как они могут являться местью в ходе столкновения интересов на рынке «стихийных гидов».

«Хотя, с другой стороны, существует же в Баку «мафия таксистов»? То почему бы не быть мафии «стихийных» гидов?», – подытожил Н. Багиров.

Яна Мадатова

Minval.az