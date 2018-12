В США дочь подарила отцу подарок, который довел его до слез. Это был игрушечный медведь со встроенным голосовым посланием, которое является записью голоса его покойной матери. Об этом пишет The Mashable.

В видео показано, как растроганный отец нажимает на кнопку медведя, после чего начинает безудержно плакать, прикрывая лицо игрушкой.

Эмоциональное видео получило вирусную популярность, собрав за несколько дней более 6 миллионов просмотров на Twitter.

my dad refuses to get an iphone because a voicemail from his mom that passed away won’t transfer from an android, so me and my sister put it in a bear. merry christmas dad pic.twitter.com/m1yOOawWO9

— melia (@meliatinnin) 25 декабря 2018 г.