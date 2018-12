В Китае мужчина, вооруженный ножом, угнал автобус и направил его в толпу. По предварительным данным, погибли пять человек и еще 21 пострадал. Об этом сообщает China Daily.

#BREAKING: A bus ran into pedestrians after being hijacked by a man with a knife on Tuesday in Longyan, Southeast China’s Fujian Province. Five people died, including a police officer, and 21 others injured. The suspect was seized by police and the incident is under investigation pic.twitter.com/OQI3vN0kzs

