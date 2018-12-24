Археологи выяснили предназначение фолктонских барабанов — древних каменных цилиндров, чей возраст достигает 4-4,6 тысячи лет. Оказалось, что племена, жившие на севере современной Англии, использовали их в качестве измерительных инструментов для создания мегалитических сооружений, в том числе Стоунхенджа, передает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.
Цилиндры, покрытые сложной резьбой, были найдены в 1889 году в детской могиле, датированной неолитом, и с тех пор неоднократно изучались. Однако только сейчас исследователи определили, для чего эти артефакты применялись. Ученые измерили длину окружности каждого барабана и выяснили, что, если семь раз обернуть веревкой большой цилиндр, то отмеренная длина будет равна 3,22 метра. Это же число получится, если обмотать восемь раз веревкой средний цилиндр или 10 раз самый маленький.